Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 февраля 2025 16:40  [49] Нижегородская область получила 55 млрд из федерального бюджета
27 февраля 2025 16:10  [108] Хлеб в Нижегородской области может подорожать с 1 марта
27 февраля 2025 15:17  [131] Индекс промпроизводства вырос на 109,5% в Нижегородской области
27 февраля 2025 12:06  [178] Экспорт бензина ограничили в России до конца лета 2025 года
27 февраля 2025 11:12  [183] Более 2,6 тысячи жителей села нашли работу при поддержке Нижегородского кадрового центра
27 февраля 2025 11:02  [230] ЗСНО утвердило инвестсоглашение между правительством и Нижегородским молокозаводом №1
27 февраля 2025 10:19  [220] ФАС отменила закупку автомобиля для нужд нижегородского ГОЧС
26 февраля 2025 17:30  [359] Нижегородские предприятия задолжали сотрудниками почти 170 млн рублей
26 февраля 2025 14:09  [349] "Нижегородский водоканал" получит 1,3 млрд рублей в 2025 году
26 февраля 2025 12:13  [471] Цены на продукты в Нижегородской области выросли на 10,8% за месяц
Экономика

Хлеб в Нижегородской области может подорожать с 1 марта

27 февраля 2025 16:10  [108] Экономика

Жителей Нижегородской области предупредили о возможном повышении цен на хлеб с 1 марта. Как сообщает издание "Новое дело", производители уже уведомили торговые сети по всей стране о росте отпускных цен.  

Основной причиной называют увеличение затрат на производство. По данным экспертов, хлебопекарные предприятия вынуждены поднять отпускные цены на 10-12%, что приведет к подорожанию продукции в среднем на 1-2 рубля.  

Президент Ассоциации "Нижегородский хлеб" Виктор Головачёв пояснил, что около 50% муки и зерно поставляются в регион из других областей, включая Тамбовскую, Саратовскую и Орловскую. Рост цен на дизельное топливо увеличил транспортные расходы, что отразилось на себестоимости производства.  

Хлебопекарные предприятия Нижегородской области не торопятся резко повышать цены, но предупреждают, что окончательная стоимость продукции зависит от наценки в торговых сетях.  

Если отпускная цена вырастет на 50 копеек, то в рознице прибавка может составить 2-3 рубля.  

Минсельхоз РФ отмечает, что рынок хлеба остается стабильным, поскольку цены на пшеничную муку не изменились. Именно этот фактор оказывает ключевое влияние на себестоимость производства.  

В то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку, поскольку хлеб входит в перечень социально значимых товаров. Ведомство обещает принять меры реагирования в случае выявления нарушений со стороны производителей или торговых сетей.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Нижегородской области выросли на 10,8% за месяц.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие хлеб Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph