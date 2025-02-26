Хлеб в Нижегородской области может подорожать с 1 марта Экономика

Жителей Нижегородской области предупредили о возможном повышении цен на хлеб с 1 марта. Как сообщает издание "Новое дело", производители уже уведомили торговые сети по всей стране о росте отпускных цен.

Основной причиной называют увеличение затрат на производство. По данным экспертов, хлебопекарные предприятия вынуждены поднять отпускные цены на 10-12%, что приведет к подорожанию продукции в среднем на 1-2 рубля.

Президент Ассоциации "Нижегородский хлеб" Виктор Головачёв пояснил, что около 50% муки и зерно поставляются в регион из других областей, включая Тамбовскую, Саратовскую и Орловскую. Рост цен на дизельное топливо увеличил транспортные расходы, что отразилось на себестоимости производства.

Хлебопекарные предприятия Нижегородской области не торопятся резко повышать цены, но предупреждают, что окончательная стоимость продукции зависит от наценки в торговых сетях.

Если отпускная цена вырастет на 50 копеек, то в рознице прибавка может составить 2-3 рубля.

Минсельхоз РФ отмечает, что рынок хлеба остается стабильным, поскольку цены на пшеничную муку не изменились. Именно этот фактор оказывает ключевое влияние на себестоимость производства.

В то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку, поскольку хлеб входит в перечень социально значимых товаров. Ведомство обещает принять меры реагирования в случае выявления нарушений со стороны производителей или торговых сетей.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Нижегородской области выросли на 10,8% за месяц.