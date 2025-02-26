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Общество

Собчак показала трогательное фото с Немцовым в его годовщину гибели

27 февраля 2025 17:29  [116] Общество

Фото: Кира Мишина

В десятую годовщину гибели Бориса Немцова россияне продолжают вспоминать политика. Своими мыслями о бывшем губернаторе Нижегородской области поделились его близкие и известные общественные деятели.  

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале: "Он был живой, настоящий и очень свободный. Помню и люблю".  

Дочь политика Жанна Немцова также опубликовала пост в память об отце: "Чарующая безысходность… Эта фраза была любимой у отца в 80-е годы. Вспомнилась сегодня. Люблю тебя, папа".  

Ранее с воспоминаниями о Борисе Немцове выступили экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев и сын политика Антон Немцов.  

Тем временем в Нижнем Новгороде появился стихийный мемориал в честь Бориса Немцова. Горожане приносят к нему цветы и оставляют фотографии.

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Теги:
Борис Немцов Память
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