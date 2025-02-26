Жилье для работников ОПК планируют строить в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области рассматривают возможность строительства жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Вопрос обсуждался на встрече губернатора Глеба Никитина и председателя ПСБ Петра Фрадкова, сообщает пресс-служба банка.

Проект реализуется в рамках действующей банковской программы. Наибольший спрос на такое жилье отмечен в Сарове, Арзамасе и Дзержинске.

Кроме того, в ходе визита Фрадков, который также является главой Всероссийской федерации легкой атлетики и вице-президентом Олимпийского комитета России, вместе с Никитиным встретился с министром спорта региона Дмитрием Кабайло.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере спорта, в том числе вопросы развития легкой атлетики и спортивной инфраструктуры. По итогам встречи договорились провести в Нижнем Новгороде летом 2025 года крупное мероприятие по одной из легкоатлетических дисциплин.