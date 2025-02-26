Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2025 20:11  [136] Жилье для работников ОПК планируют строить в Нижегородской области
27 февраля 2025 19:34  [137] Нижегородцев отметили за вклад в развитие системы госуправления
27 февраля 2025 19:25  [193] Нижегородских предпринимателей предупредили о новой мошеннической схеме
27 февраля 2025 19:21  [181] Скоростной поезд "Финист" протестируют на маршруте Москва – Нижний Новгород
27 февраля 2025 19:06  [186] "Школа 800" отметила двухлетие и получила федеральное признание
27 февраля 2025 18:51  [409] Нижегородцы отправили очередную партию гуманитарного груза в Курскую область
27 февраля 2025 18:23  [179] Нижегородская мэрия судится с концессионером по станциям снеготаяния
27 февраля 2025 18:02  [201] Мнения о запрете самокатов в центре Нижнего Новгорода разделились
27 февраля 2025 17:47  [181] Нижегородское Заксобрание учредило новые почетные звания
27 февраля 2025 17:42  [391] Нижегородские депутаты поддержали возможное включение СНТ в состав городов
Общество

Жилье для работников ОПК планируют строить в Нижегородской области

27 февраля 2025 20:11  [136] Общество

В Нижегородской области рассматривают возможность строительства жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Вопрос обсуждался на встрече губернатора Глеба Никитина и председателя ПСБ Петра Фрадкова, сообщает пресс-служба банка.  

Проект реализуется в рамках действующей банковской программы. Наибольший спрос на такое жилье отмечен в Сарове, Арзамасе и Дзержинске.  

Кроме того, в ходе визита Фрадков, который также является главой Всероссийской федерации легкой атлетики и вице-президентом Олимпийского комитета России, вместе с Никитиным встретился с министром спорта региона Дмитрием Кабайло.  

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере спорта, в том числе вопросы развития легкой атлетики и спортивной инфраструктуры. По итогам встречи договорились провести в Нижнем Новгороде летом 2025 года крупное мероприятие по одной из легкоатлетических дисциплин.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье ОПК Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph