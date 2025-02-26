Каршеринговое авто насмерть сбило людей на остановке в Нижнем Новгороде Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло серьезное ДТП с участием каршерингового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, около 20:00 27 февраля водитель арендованного авто, двигаясь в районе улицы Землячки, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и врезалась в остановку общественного транспорта.

Как сообщили в полиции, в аварии погибли два человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.