Полиция проверяет скандал в нижегородском ТЦ с участием преподавателя вуза Происшествия

Правоохранительные органы начали проверку после появления в соцсетях видео с конфликтом в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

На кадрах запечатлён мужчина, который нецензурно оскорбляет, предположительно, сотрудников магазина. По некоторым данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, появилось предположение, что участником инцидента является преподаватель нижегородского филиала одного из московских вузов. В ролике мужчина называет себя Эриком А., а это имя действительно значится на официальном сайте учебного заведения.

Ранее сообщалось, что скандал произошёл после замечания, сделанного сотрудником ТЦ. Мужчина отреагировал агрессивно, а также представился заместителем начальника полиции.

По итогам проверки правоохранители обещают принять процессуальное решение.