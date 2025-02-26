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Полиция проверяет скандал в нижегородском ТЦ с участием преподавателя вуза

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Правоохранительные органы начали проверку после появления в соцсетях видео с конфликтом в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.  

На кадрах запечатлён мужчина, который нецензурно оскорбляет, предположительно, сотрудников магазина. По некоторым данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.  

Кроме того, появилось предположение, что участником инцидента является преподаватель нижегородского филиала одного из московских вузов. В ролике мужчина называет себя Эриком А., а это имя действительно значится на официальном сайте учебного заведения.  

Ранее сообщалось, что скандал произошёл после замечания, сделанного сотрудником ТЦ. Мужчина отреагировал агрессивно, а также представился заместителем начальника полиции.  

По итогам проверки правоохранители обещают принять процессуальное решение.

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Теги:
МВД проверки
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