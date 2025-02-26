Молодые педагоги получили гранты от нижегородской мэрии Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 80 молодых педагогов стали обладателями грантов главы города. В 2024 году по инициативе мэра Юрия Шалабаева сумма и количество грантов в рамках программы "Молодой педагог" были увеличены вдвое. Также награды получили победители конкурса "Патриоты Нижнего".

Юрий Шалабаев отметил значимость педагогического труда и выразил благодарность молодым специалистам за их стремление к развитию.

"Есть профессии, которые значат больше, чем просто работа, и педагог – одна из них. Когда учителя и воспитатели, помимо основных обязанностей, находят силы для создания образовательных проектов, вовлекая в них детей, – это заслуживает признания. Мы стараемся поддерживать педагогов не только финансово, но и организационно, помогая решать возникающие вопросы. Желаю вам новых успехов и благодарных учеников!" – обратился к педагогам мэр.

Также в своих соцсетях он призвал наставников вместе повышать качество образования: "Давайте сделаем так, чтобы Нижний Новгород стал Родиной новых Кулибиных, Ломоносовых и Королёвых!"

Одной из победительниц гранта "Молодой педагог" стала 25-летняя Мария Боброва, учитель математики школы №131.

"Мы с учениками активно участвуем в различных конкурсах. В начале карьеры кажется, что маленькие шаги не так значимы. Но на самом деле это не так. Получить грант главы города среди стольких достойных педагогов – большая честь. Это мощный стимул развиваться дальше!" – поделилась Мария.

22-летняя воспитатель детского сада №90 Марина Кузнецова также стала обладательницей гранта.

"С детства мечтала быть педагогом. Именно воспитатели закладывают основы характера ребёнка, дарят свою любовь и внимание. Поддержка молодых педагогов на таком уровне – это ценно и вызывает гордость за наш город", – отметила Марина.

Грант получила и Наталья Захарченко, педагог-организатор Дворца детского творчества имени Валерия Чкалова.

"Очень приятно получить такую высокую оценку. У нас прекрасные условия для развития детей – от творческих направлений до робототехники. Спасибо за внимание и поддержку!" – сказала она.

Школа №123 стала одним из учреждений, получивших грант "Патриоты Нижнего". Финансирование направят на создание районного ресурсного центра по преподаванию основ безопасности и защиты Родины.

"Весной мы планируем сборы по основам военной службы для восьмиклассников и десятиклассников, а в марте проведём соревнования "Зарница 2.0". Грантовая поддержка открывает возможности для творческих педагогов. Главное – сформулировать идею и взять на себя ответственность за её реализацию", – рассказал директор школы Борис Котельников.

По данным департамента образования, в 2024 году на грант "Молодой педагог" подано 135 заявок, в результате выделено 80 грантов по 50 тысяч рублей. Среди получателей – педагоги из всех районов города.

Кроме того, 10 образовательных учреждений стали победителями городского конкурса "Патриоты Нижнего" и получили по 500 тысяч рублей на реализацию патриотических проектов. Среди них – школы №18, 51, 63, 66, 121, 123, 130, 156, детский сад №116 и Центр детского творчества Автозаводского района.