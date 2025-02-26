Сотрудница нижегородского театра попала под уголовное дело за фейковый диплом Происшествия

В Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело в отношении сотрудницы театра, которая при трудоустройстве предоставила поддельный диплом о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Факт использования фальшивого документа установила прокуратура Советского района в ходе проверки. Материалы передали в полицию, после чего отдел дознания ОП №7 УМВД России по Нижнему Новгороду возбудил уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ.

46-летняя женщина ранее не имела судимости. Однако при приёме на работу в один из нижегородских театров она предоставила фиктивный диплом, заведомо зная о его недействительности.

На данный момент фигурантка полностью признала свою вину. Следственные мероприятия продолжаются.

Согласно санкциям инкриминируемой статьи, за использование подложных документов предусмотрено наказание вплоть до одного года лишения свободы.