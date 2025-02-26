Нижегородскую экс-бюджетницу осудили за фиктивные премии и подлог Происшествия

Бывший руководитель учреждения культуры в Краснобаковском районе признана виновной в незаконном начислении премий сотрудникам и фиктивном трудоустройстве знакомых. Суд назначил ей условное наказание, сообщили в СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что в период с 2022 по 2023 год обвиняемая неоднократно инициировала выплату подчинённым завышенных премий из бюджетных средств. Полученные сотрудниками деньги затем переводились на её личный счёт. Общая сумма незаконно присвоенных средств превысила 600 тысяч рублей.

Кроме того, бывший директор устроила на работу двух знакомых, оформив их библиотекарями. Однако фактически они трудовые обязанности не выполняли. Для получения ими зарплаты и премий женщина вносила ложные сведения в табели учёта рабочего времени и направляла их в бухгалтерию.

Суд признал экс-директора виновной по пяти эпизодам превышения должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и двум эпизодам служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также она лишена права занимать должности в государственных и муниципальных органах в течение 2 лет 11 месяцев и обязана выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что 28 февраля состоялся суд по избрании меры пресечения экс-ректору НГЛУ и директору Института вуза, обвиняемых хищении более 1 млн рублей. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО.