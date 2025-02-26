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Бизнес

Завод за 1 млрд рублей построят в ОЭЗ под Нижним Новгородом

28 февраля 2025 17:22  [96] Бизнес

Компания "Синтоген" получила поддержку экспертного совета ОЭЗ "Кулибин" и планирует построить в Дзержинске завод по производству присадок для масел и нефтепромысловых реагентов.  

Предприятие займётся выпуском химических добавок, которые используются в моторных и компрессорных маслах для защиты механизмов от износа. Общая сумма инвестиций в проект составит более 917 миллионов рублей, а на заводе появится 40 новых рабочих мест.  

После выхода на полную мощность предприятие сможет производить более 40 тысяч тонн продукции в год.  

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул, что развитие химической промышленности – одно из ключевых направлений экономики региона. В настоящее время почти половина проектов ОЭЗ "Кулибин" связана с химией и нефтехимией.  

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что появление нового завода укрепит статус Дзержинска как центра химической промышленности России.  

Статус резидента особой экономической зоны позволяет компаниям воспользоваться налоговыми льготами. В первые 5 лет налог на прибыль снижается с 25% до 2%, в последующие 5 лет – до 5%, а затем устанавливается на уровне 14,5%. Также действуют нулевые ставки на имущество, землю и транспорт.  

Процедура получения статуса резидента включает защиту проекта на экспертном совете, регистрацию юрлица в Дзержинске и подачу документов в управляющую компанию ОЭЗ "Кулибин".  

Экономическая зона промышленно-производственного типа была создана в 2020 году и в 2023 году расширена до 724 гектаров. Сегодня в её состав входят государственная территория и частные промышленные площадки, включая ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА".  

Проект по строительству нового завода реализуется в рамках федерального проекта "Повышение инвестиционной активности", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Одна из его задач – создание благоприятных условий для бизнеса и привлечение инвестиций в регионы.

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Теги:
Завод оэз Промышленность
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