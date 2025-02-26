Эксперт-мониторинг с 21 по 28 февраля 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"Личина войны и лик солдата", "Особенности национального мониторинга сети Интернет или какие системные риски несет использование иностранного термина OSINT", "ОНФ на контроле".

Федеральная тема – Личина войны и лик солдата

Эксперт "Минин – центра", русский поэт, публицист, секретарь Союза писателей России, постоянный член Изборского клуба, к.филол.н. Михаил Кильдяшов:

"Три года Специальной военной операции. За это время мы так и не распознали её бытийной сути. Не разгадали её конечных времён и сроков. Никакие исторические параллели не оказались верны.

СВО представлялась Пятидневной войной, будто до Киева мы дойдём также стремительно, как прошли по Рокскому тоннелю, обратив потом в бегство грузинские войска. Затем СВО казалась Советско-финской войной, и многие с содроганием думали, что вот она новая «незнаменитая» - предвестница «большой войны жестокой», куда уже официально, не маскируясь под наёмников и инструкторов, включится весь мир. Потом, когда возникло нечто затяжное, окопное, с неопределённой стратегией, стали вспоминать Первую Мировую. Но чаще всего память возвращала нас к Великой Отечественной, к одолению фашизма, к священной задаче, которую Бог поставил теперь перед нами также, как перед нашими дедами и прадедами. И главное, с наступлением мая все три года грезилось, что победное завершение СВО близко, и что Красная площадь будет принимать два парада.

И теперь, когда в воздухе разносится тлетворный запах «нового Хасавюрта», особенно явственно ощущаешь ту историческую воронку, в которую затянуло мир. Нет ни одного человека, способного управлять историей. История управляет всеми. Её вихри рождаются глобальными противоречиями, что копились десятки и сотни лет между странами. И Путин внутри этой воронки. Он пытается её усмирить, унять «враждебные вихри». Он видит, как Трамп старается использовать это кружение в свою пользу. Он видит, как рвёт на части Зеленского и развеивает этот исторический мусор.

Путин пытается заглянуть в лицо нынешней небывалой войне. Но она являет непроницаемую личину, под которой притаились пороки и скверна, лукавцы и стяжатели, желающие отсидеться и переждать, беглецы и предатели, ловящие момент, когда можно будет вернуться к прежним изобильным кормушкам.

Но личине противопоставлен лик. Лик русского солдата. Я видел его, когда студент, пришедший с фронтов СВО в отпуск, сдавал мне экзамен и с небывалым упоением говорил о русском языке, о том, что за него нужно воевать. Подобный лик я видел у гуманитарщика, что без отдыха и сна мчал свою машину со спасительным грузом по новым территориям. Подобный лик я видел у школьного учителя, что ушёл воевать за жизни, умы и души детей. Подобный лик я видел у военкора, чьи глаза наполнились такими свидетельствами и прозрениями, о каких только он может рассказать миру.

У каждого из них иконный взгляд, подобный взору святых: взгляд не вовне, а в себя, взгляд, источающий свет, взгляд, свидетельствующий об одолении смерти.

Сегодня это наш главный итог СВО. Наша главная Победа – преображение русского человека. Ему много лет подставляли кривое зеркало, его лицо пытались перекроить под чужие образцы. А он всё выдержал, выстоял, не сдался, сберёг свой глубинный свет. Просиял в нашем веке, как воин с Куликова поля, Бородино, Прохоровки.

Мы, наконец, обрели образ будущего: оказалось, он не в идейной доктрине, не в политическом устроении, не в высоких технологиях, не в житейском укладе. Это образ человека-воина. На него хочется равняться. Им хочется любоваться. Хочется идти вслед за ним".

Федеральная тема – Особенности национального мониторинга сети Интернет или какие системные риски несет использование иностранного термина OSINT

Эксперт "Минин-центра", к.э.н., доцент, эксперт проекта Школа молодого этнополитолога Александр Доронин отмечает, что в последнее время много споров вызывает закупка Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ) Роскомнадзора (РКН) образовательных курсов "Методы Интернет-разведки и OSINT (open source intelligence, комплекс мероприятий, инструментов и методов для получения и анализа информации из открытых источников)".

В частности утверждается, что это является нарушением действующего законодательства, и якобы это может повлечь всевозможные нарушения и злоупотребления. Однако на самом деле ничего конспирологического в данном техническом задании на образовательные услуги нет, ведь данный учебный курс рассчитан на сбор, обработку и анализ информации, находящейся исключительно в открытом доступе.

В техзадании прописаны темы базового учебного курса, в рамках которого будет решаться задача по установлению лиц, причастных к различным коммуникационным нарушениям, а также сбор доказательной базы и ее фиксация. Это может быть контроль фактических утечек информации и мониторинг сети интернет на предмет различных рисков. То есть все то, что входит в непосредственные должностные обязанности и полномочия сотрудников ГРЧЦ РКН.

Теперь по поводу переподготовки. Есть Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. №499, который определяет, сколько часов должна быть профессиональная переподготовка. В п. 12 приказа читаем, что для программ повышения квалификации достаточно 16 часов, а программы профпереподготовки рассчитаны минимум на 250 часов.

Т.е. ГРЧЦ хочет в рамках имеющейся у него нормативной базы организовать для своих сотрудников курсы с выдачей 40-часовых сертификатов государственного образца о повышении профессионального уровня. Эти сертификаты идут в зачет ежегодной 40-часовой программы повышения квалификации.

После обучения сотрудники Главного радиочастотного центра должны получить устойчивые навыки поиска и анализа различных данных, открыто находящихся в киберпространстве. В том числе в ходе мониторинга интернет-пространства они должны будут уметь выявлять информационные ресурсы, предназначенные для незаконного использования, передачи, сбора, хранения и распространения компьютерной информации, содержащей персональные данные. Напомню, что Федеральным законом от 30.11.2024 №421-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена ст. 272.1, предусматривающая уголовную ответственность за создание и обеспечение функционирования подобных информресурсов.

Все это подтверждают и в самом РКН: «Обучение методам OSINT проводится в рамках регулярного повышения навыков и компетенций сотрудников ФГУП «ГРЧЦ», отвечающих за мониторинг российского медиапространства и выявления в нем нарушений законодательства РФ». Но только кто их слушает? Шум стоит такой, что голоса специалистов в этом вопросе просто напрочь тонут в дилетантском или умышленном информационном шуме.

Кстати, курсы так называемых «журналистских расследований» и OSINT от ряда лиц, признанных иноагентами, дистанционно обучающих своих слушателей использовать в «журналистской» деятельности информационные ресурсы типа «Глаза Бога» или «Химеры» рекламируют уголовно наказуемые деяния, что серьезно нарушает действующее законодательство РФ, и никаким анализом открытых источников не является.

Но вернемся к нашей основной теме. Развеем еще один миф, широко разошедшийся в отечественных СМИ. РКН не формирует и не имеет никаких подразделений «киберразведки», так как не является ни субъектом оперативно-розыскной деятельности (регламентируется Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»), ни разведывательным органом, осуществляющим разведывательную деятельность в пределах своих полномочий (регламентируется Федеральным законом «О внешней разведке»). И всякие досужие домыслы по этому поводу на совести их малограмотных или ангажированных авторов.

Всё это искаженное журналистское восприятие ситуации исключительно от некомпетентности в данном вопросе, или возможно частично связано с желанием «прокатиться на хайповой теме». Про мотивацию лиц, признанных иноагентами и пытающихся отрабатывать иностранное финансирование, и так все ясно.

И наконец последнее. Единственное в чем РКН, с моей точки зрения, не совсем прав, и что во многом послужило многозначности в восприятии темы семинара - это использование англоязычного акронима OSINT. Не надо было употреблять этот весьма специфический термин там, где этой деятельностью и не пахнет. Но скорее всего кадровики, формирующие программы по обучению, просто скопировали то, что «нашли в интернете». Надеюсь, что им уже объяснили, что так делать не надо. В плане грамотного обозначения данной сферы деятельности есть давний, прошедший проверку временем, отечественный термин «анализ открытых источников», вот его и применяйте. Кстати, в профессиональной среде использование ни по делу и ни к месту иностранных терминов вызывает серьезные сомнения в компетенции человека, который ими публично оперирует.

Напомню, что OSINT (от англ. Open Source Intelligence — «разведка по открытым источникам») это не только разведывательная дисциплина, но и комплекс мероприятий, инструментов и методов для получения и анализа информации из открытых источников. То есть если вы утверждаете, что занимаетесь OSINT, то вы априори во всеуслышание заявляете, что занимаетесь «сбором, обработкой и анализом информации из открытых источников в интересах … некого разведывательного органа». Ведь не менее 80% разведывательной информации спецслужбы собирают из отдельных не секретных материалов путем их обобщения и анализа.

И если вы сможете затем доказать следователю органов госбезопасности, что на территории Российской Федерации занимаетесь OSINT в интересах ГУ ГШ, СВР или ФСБ, то все в порядке. Хотя сотрудники этих структур в постановке задания перед своими добровольными помощниками называют этот комплекс разведывательных мероприятий совсем по-другому ...

В обратном случае, вы становитесь потенциальным фигурантом ст.275 и 275.1 УК РФ, если вы гражданин России, и ст.276 УК РФ если вы являетесь гражданином иного государства или лицом без гражданства.

Нужно помнить, что согласно ст. 275 передача любых сведений в виде оказания финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной (правительственной или неправительственной) либо иностранной организации или их представителям в проведении ими деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, может рассматриваться как государственная измена.

Согласно действующему законодательству, информационный материал, не имеющий грифа секретности, также может быть предметом шпионажа. В ст. 286 УК РФ имеется соответствующий диспозитивный признак преступления, когда предметом шпионажа становятся так называемые «иные сведения». Круг иных сведений не ограничен законом и не предусмотрен каким-либо перечнем. Это связано с тем, что иностранных разведывательных органов, к примеру, могут интересовать планы и схемы сельских дорог, сведения о социально-политической и экономической обстановке в том или ином регионе России, исчерпывающие данные о российских лицах, принимающих решения, и многое, многое другое.

Уголовный кодекс РФ исходит из того, что иностранная разведка, давая своей агентуре задания о сборе соответствующих сведений, считает их необходимыми для использования в ущерб нашей стране. Поэтому закон, по существу, запрещает сбор любых сведений, если они интересуют иностранную разведку, и если она дает задание своей агентуре на их сбор.

К тому же данные из разведывательной, военно-мобилизационной и оборонно-промышленной сфер могут быть секретны ещё и по совокупности. Судебная практика считает, что каждое из сведений, входящих в совокупность, может не составлять какого-либо секрета, но вся совокупность этих данных в целом может являться государственной тайной. Поэтому, работая с подобными открытыми источниками, нужно быть предельно внимательным, чтобы не попасть под уголовное преследование.

Федеральным законом от 14.07.2022 N 260-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена ст. 275.1. УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Диспозиция данной статьи звучит следующим образом: «Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 настоящего Кодекса)».

Так согласно статье Лауры Кеффер «ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных об СВО» в августе 2023 года бывшему завхозу генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову было предъявлено обвинение по ст. 275.1 УК РФ. По версии ФСБ России Шонов за материальное вознаграждение по заданию сотрудников американского посольства занимался сбором сведений «о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». Информация, которую Шонов предоставлял американским дипломатам, была собрана им из публикаций СМИ.

Риск уголовного преследования по ст. 275.1 УК РФ существует не только в случае передачи иностранцам любой интересующей их информации, в том числе и собранной из публикаций российских СМИ, но и в случае публикации под псевдонимом своих материалов в иностранных газетах и журналах.

На текущем технологическом этапе глобальные технологии анализа открытых источников выходят на передний план в стратегическом планировании. Они находят все большее применение не только в сфере государственного управления и национальной безопасности, но и в решении различных бизнес-задач. Это обусловлено тем, что современные технологии позволяют получать доступ к обширным массивам данных, требуемых для оценки ситуации, ее мониторинга и выдаче рекомендаций, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений. Но делать все это нужно строго в рамках действующего законодательства РФ.

В настоящее время в России по ряду причин большинство специалистов в области анализа открытых данных аккумулируется в коммерческом секторе российской экономики. Учитывая стремительное развитие инструментов сбора и анализа открытых источников, требуется систематизация усилий государственных и корпоративных участников этой сферы, создания в Российской Федерации благоприятных условий для взаимного обмена знаниями, инструментами и техническими достижениями.

В связи с этим, одним из направлений повышения качества и актуальности информационно-аналитического обеспечения российских государственных и корпоративных структур может стать создание Консорциума по координации работы с российскими независимыми экспертно-аналитическими центрами обработки открытых данных. Установление взаимовыгодных отношений позволит российским федеральным и региональным органам исполнительной власти при решении проблем качества и оперативности принятия стратегических социально-политических и экономических решений в условиях сложной международной обстановки не создавать собственные громоздкие и слабоуправляемые бюрократические структуры, а во многом ограничиться координацией и постановкой задач. Это могло бы дать новый ощутимый толчок российскому рынку анализа открытых источников информации.

В дополнение к созданию Консорциума было бы рациональным определиться с опорным ВУЗом для подготовки специалистов по программам высшего и дополнительного профессионального образования. Еще одним элементом создаваемого практического научно-педагогического кластера для совместной разработки отраслевых и обучающих стандартов может стать создание по образцу американской OSINT Foundation саморегулируемой организации - Ассоциации специалистов в области открытых данных с координирующей ролью ИМВЭС НИУ ВШЭ, как ведущего образовательного и экспертно-аналитического центра страны при Президенте и Правительстве РФ, содействующего разработке ряда национальных программ и стратегий на федеральном и региональном уровнях государственного управления. ИМВЭС уже имеет определенный задел в этом направлении, в том числе в части разработки национальных стандартов в области подготовки специалистов в области сбора и анализа информации из открытых источников".

Региональная тема – ОНФ на контроле

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов отмечает, что нижегородским активистам Регионального отделения ОНФ поручено осуществлять общественный контроль за реализацией обращений, поступивших на прямую линию с Президентом РФ Путиным В.В. 19 декабря 2024 года.

"От жителей Нижегородской области на данную прямую линию поступило более 50 тыс. обращений по различным вопросам, и, как всегда, третья часть обращений граждан посвящена проблемам в жилищно- коммунальной сфере. Это - некачественный капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, невозможность переноса на более ранний срок капитального ремонта домов в рамках региональной адресной программы, ненадлежащая работа домоуправляющих компаний по управлению, содержанию и ремонту домов и многое другое.

Например, Волкова М.Н., проживающая в селе Слободское Кстовского муниципального округа сообщила Президенту РФ о том, что дом № 16, в котором она проживает, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требует срочного капитального ремонта. Однако, в региональной адресной программе капитального ремонта МКД капитальной ремонт ее дома должен состояться только в 2032 году. За этот срок, по мнению жителей, их дом окажется в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, а перенести капитальный ремонт дома на 2025, 2026 г.г. жителям не удается.

Аналогичные обращения поступили от жителей дома № 51 по ул. Чапаева в Дзержинске, дома № 27 по ул. Луговая в пгт. Красные Баки.

Обращения граждан по вопросам невозможности переноса даты капитального ремонта домов на более ранний срок поступают в Региональное отделение Народного фронта постоянно. Жители многоквартирных домов жалуются также на то, что процедура переноса даты капитального ремонта на более ранний срок очень сложная и им нередко неизвестна.

Понятно, что все дома, требующие капитального ремонта в рамках региональной адресной программы на более ранний срок перенести невозможно. Однако, при внесении изменений в региональную программу, при составлении краткосрочных программ капитального ремонта необходимо более тщательно изучать реальное техническое состояние домов, включать в программу в первую очередь те дома, которые действительно требуют срочного капитального ремонта.

В региональное отделение ОНФ в Нижегородской области постоянно поступают жалобы на некачественное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

23 января 2025 года, например, эксперты Народного фронта совместно с представителями министерства энергетики и ЖКХ, госжилинспекции Нижегородской области, Нижегородского Фонда ремонта МКД, администрации Балахнинского муниципального округа проверили качество капитального ремонта крыши дома № 9 по ул. Коммунистическая Балахны. Все, на что жаловались жители данного дома, подтвердилось. Под свесами крыши выявлены следы увлажнения наружной стены, наружные водосточные трубы укорочены, при выпадении дождевых осадков брызги воды попадают на окна квартир, расположенных на первом этаже, фановые трубы на чердаке не выведены выше уровня кровли, на чердаке и в квартирах верхних этажей ощущается запах канализации, нагретый воздух из фановых труб попадает на стропильные ноги, что приводит к их увлажнению и появлению плесени.

Все члены комиссии подтвердили выявленные факты и поручили подрядной организации, которая выполняла капитальный ремонт крыши, в срок до 05 февраля 2025 года устранить выявленные недостатки. Однако, по информации жителей дома выявленные недостатки до сих пор не устранены.

По мнению экспертов Народного фронта, администрации городских и муниципальных округов домоуправляющие компании должны быть полностью вовлечены в процесс капитального ремонта многоквартирных домов на своих территориях и нести прямую ответственность за его качество. Об этом эксперты писали и говорили ни один раз. В настоящее время все функции по организации капитального ремонта МКД взял на себя Нижегородский Фонд ремонта МКД, а это колоссальный объем работы. В этой ситуации мы часто слышим при выездах на места от представителей администраций, домоуправляющих компаний, что они ни при чем, во всем виноват Фонд капитального ремонта МКД.

Эксперты Народного фронта столкнулись с проблемой брошенных многоквартирных домов, то есть домов, которые длительное время не имеют способа управления. Соответственно, эти дома никто не содержит и не ремонтирует, что приводит их в разряд домов с неудовлетворительным техническим состоянием. Например, три года без управления и технического обслуживания находился дом № 8 по ул. Ситнова в Дзержинске, без управления пять лет находится дом № 27 по ул. Луговая в пгт. Красные Баки. В Жилищном Кодексе РФ указана обязанность органов местного самоуправления на местах следить за этим, проводить открытые конкурсы по отбору управляющей компании, а если никто на конкурсы не выставился, назначать управляющую компанию своим распоряжением. После вмешательства экспертов Народного фронта администрация Дзержинска назначила управляющую компанию для управления домом № 8 по ул. Ситнова, надеемся этому примеру последует администрация Краснобаковского муниципального округа.

В заключение надо отметить, что нередко граждане задают вопросы по проблемам в жилищно-коммунальной сфере из-за незнания нормативных документов, из-за недостаточной разъяснительной работы СМИ. Например, в настоящее время надо довести до граждан информацию о том, что плата за отопление возможно будет производиться не все двенадцать месяцев, а только в отопительный период. Необходимо также готовить граждан региона к тому, что рассматривается вопрос о создании единого расчетного центра, будет единый платежный документ, объединяющий все платежи за жилищные и коммунальные услуги. Если граждане будут своевременно информированы обо всем, будет меньше обращений.

Обращений к Президенту РФ Путину В.В. в ходе прямой линии 19 декабря 2024 года от жителей Нижегородской области поступило много, эксперты Нижегородского Народного фронта будут оказывать помощь Правительству Нижегородской области в реализации данных обращений".