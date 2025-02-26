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Политика

"Единая Россия" проведет предварительное голосование с 5 марта по 25 мая

28 февраля 2025 18:03  [89] Политика

Предварительное голосование – обязательная норма для всех кандидатов от «Единой России». Это закреплено в Уставе партии, сказал секретарь Генсовета Владимир Якушев на Президиуме Генсовета.

«Предварительное голосование – наше уникальное преимущество. Оно обеспечивает прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии. Позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического старта кампании. А самое главное – тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью, определяют сами избиратели», – подчеркнул он. 

При этом, отметил Владимир Якушев, процедура привлекает наиболее востребованных кандидатов. Например, в пандемию это были волонтеры и медики, а сейчас – участники СВО и те, кто помогают фронту.

«304 участника СВО стали новыми депутатами по итогам выборов прошлого года. А через предварительное голосование их прошло ещё больше», – сообщил секретарь Генсовета.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в 11 регионах с выборами депутатов законодательных органов и в 24 административных центрах, где осенью состоятся выборы депутатов гордум.

С 28 февраля по 4 марта региональные отделения будут объявлять о старте процедуры, формировать организационные комитеты.

«5 марта начинается выдвижение кандидатов. Тогда же стартует и агитационный период. Выдвижение продлится до 24 апреля. Все кандидаты должны разместить видеовизитки в своих личных кабинетах на сайте PG.ER.RU. Мы просим рассказать автобиографию и сделать программные заявления, чтобы все желающие могли познакомиться с ними. 14 апреля начнется регистрация избирателей, а само голосование пройдет с 19 по 25 мая», – рассказал Владимир Якушев.

Региональные отделения партии подведут итоги процедуры в течение трех дней после ее завершения, то есть не позднее 28 мая.

«Главная задача остается неизменной – предварительное голосование должно пройти честно, открыто и в равной конкурентной борьбе», – заключил Владимир Якушев.

В Нижегородской области в рамках избирательного цикла «ЕДГ-2025» пройдут 18 основных выборов в 19 муниципальных образованиях, будет распределено 414 мандатов, в голосовании сможет принять участие более 1 800 000 избирателей. В ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы (1-2 мандата).

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Теги:
Единая Россия Праймериз
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