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Происшествия

Главу Института непрерывного образования НГЛУ отправили в СИЗО

28 февраля 2025 18:15  [88] Происшествия

Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал меру пресечения для директора Института непрерывного образования НГЛУ Юлии Чичериной. По решению суда она заключена под стражу, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Чичерину задержали 27 февраля прямо на рабочем месте. Следствие считает, что она вместе с бывшим ректором вуза Жанной Никоновой совершила преступление, связанное с незаконным начислением премий сотрудникам университета.  

По версии правоохранителей, в 2023-2024 годах обвиняемые выписывали премии работникам НГЛУ, а затем присваивали часть этих денег. Общая сумма незаконно полученных средств, по данным следствия, превысила миллион рублей.  

Их действия квалифицированы по пунктам "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").  

28 февраля суд избрал для Чичериной меру пресечения в виде ареста. В этот же день суд принял аналогичное решение в отношении Жанны Никоновой – она отправлена в СИЗО на два месяца. Журналистам Никонова заявила о своей невиновности.

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Теги:
НГЛУ Суд Уголовное дело
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