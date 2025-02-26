ВГУВТу присвоили имя первооткрывателя Антарктиды Михаила Лазарева Общество

Фото: пресс-служба ВГУВТ

С 27 февраля Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) официально носит имя выдающегося мореплавателя, адмирала Михаила Лазарева. Соответствующее решение приняли правительство Нижегородской области и Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Михаил Лазарев вошёл в историю как первооткрыватель Антарктиды, наставник прославленных адмиралов и борец с коррупцией. Несмотря на то что он родился во Владимире, его род имеет нижегородские корни — предки происходили из Арзамасского уезда.

Связь Лазарева с современным ВГУВТ также прослеживается через сотрудничество вуза с Русским географическим обществом. Сегодня в университете реализуется проект "Плавучий университет Волжского бассейна", а сам Лазарев в своё время был почётным членом РГО и внёс значительный вклад в картографию, издавая атласы Черного моря.

Во время заседания учёного совета, посвящённого этому событию, ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев отметил важность традиции присвоения образовательным учреждениям имён выдающихся личностей.

"Каждое судно имеет своё имя, и как его назовёшь, так оно и поплывёт. Лазарев трижды совершил кругосветное плавание, создал морскую школу мирового уровня. Теперь его имя станет ориентиром для наших студентов", — цитирует ректора пресс-служба вуза.

На мероприятие приехал и выпускник ВГУВТ, легендарный капитан Роман Лизалин, который был награждён орденом Мужества за спасение пассажиров теплохода "Булгария". Он поблагодарил университет за полученные знания и выразил уверенность, что будущие выпускники продолжат морские традиции.

С поздравлением выступил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, который отметил уникальность образовательных программ ВГУВТ и пожелал курсантам успехов в профессии.

Автором инициативы о присвоении имени Лазарева стал директор института "Морская академия" ВГУВТ, капитан дальнего плавания Михаил Чурин.

Выбранный университетом "морской" курс не случаен. В 1966 году Горьковский институт инженеров водного транспорта первым среди речных вузов страны открыл специальность "Морское судовождение". Выпуск 1972 года дал отрасли целую плеяду капитанов и руководителей, многие из которых до сих пор работают в морском и речном транспорте.

Руководство университета рассчитывает, что ВГУВТ станет в один ряд с ведущими морскими учебными заведениями России, такими как Макаровка, училища Ушакова и Невельского.

Заседание учёного совета продолжилось докладами проректора по научной и инновационной деятельности Евгения Бурмистрова и начальника управления научных исследований Сергея Гордлеева. Они рассказали о ключевых разработках ВГУВТ в 2024 году: выполнение контрактов с ФАМРТ и ФГУП "РОСМОРПОРТ"; участие в федеральных программах "Передовые инженерные школы" и "Приоритет-2030"; получение двух грантов Российского научного фонда, один из которых на инициативные исследования молодых учёных.

Отдельное внимание уделили внедрению цифровых технологий в обучение. Университет разрабатывает VR-тренажёры ("Скоростное судно", "Теория устройства судна") и создаёт Речную информационную систему для связи судов с береговой инфраструктурой.

Присвоение имени Михаила Лазарева укрепляет традиции университета и подчеркивает его вклад в подготовку специалистов водного транспорта.