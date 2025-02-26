Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по объему законтрактованных инвестиций в рамках концессий Экономика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородская область заняла второе место среди регионов России по объему законтрактованных инвестиций в рамках концессионных соглашений по итогам 2024 года.

«Мы активно используем механизм концессий и ГЧП для реализации наших масштабных проектов развития: строим с его помощью ИТ-кампус, ледовый дворец, дублер проспекта Гагарина, школы. Всего на сегодня нижегородское правительство заключило более 30 соглашений, портфель которых составляет порядка 260 миллиардов рублей. В работе еще несколько соглашений», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Механизм концессий позволяет реализовывать капиталоемкие проекты, привлекая в том числе федеральные средства.

«На сегодняшний день большая часть нижегородских концессионных проектов приходится на сферы образования, спорта и транспорта», - отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Инвесторы, заинтересованные в реализации проектов ГЧП и концессий в регионе, могут обратиться в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области по телефону: +7 (831) 439-06-62 или отправить письмо на электронную почту: abv@minec.kreml.nnov.ru.

Напомним, что Нижегородская область занимает второе место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Кроме того, регион – в лидерах рейтинга по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) среди регионов России, составленного Минэкономразвития РФ за 2023 год. На инвестпортале Нижегородской области доступна витрина ГЧП-проектов региона. Информацию можно также получить на сайте министерства экономического развития и инвестиций региона.

Напомним, что привлечение инвестиций для реализации капиталоемких проектов соответствует задачам нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на стимулирование роста МСП, повышение производительности труда, обеспечение притока инвестиций в основной капитал.