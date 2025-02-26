Кто в Нижнем Новгороде может зарабатывать до 135 тысяч рублей в месяц Экономика

Сервис SuperJob в феврале 2025 года проанализировал предложения работодателей и ожидания соискателей на должность энергоаудитора в сфере строительства и эксплуатации недвижимости.

Согласно данным исследования, максимальная зарплата для специалистов этой профессии в Нижнем Новгороде достигает 135 тысяч рублей в месяц. В Москве этот показатель составляет до 210 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – до 170 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде размер заработной платы зависит от уровня квалификации, опыта работы и наличия профильного образования.

Соискателям с неполным высшим образованием (энергетическое, теплотехническое, электротехническое или техническое) и опытом работы от одного года предлагают 40–50 тысяч рублей. В число требований входят знание методик технического обследования, расчётов энергобалансов и потерь, владение программами для инженерных сетей (ZuluGIS, CityCom) и навыки ведения электротехнических расчётов.

Кандидаты с высшим образованием, знанием нормативных документов по энергосбережению и опытом составления энергопаспортов могут рассчитывать на 50–60 тысяч рублей. Дополнительным преимуществом считается знание английского языка для работы с технической документацией.

Специалисты, имеющие аттестат энергоаудитора и опыт самостоятельного проведения энергоаудита, могут получать 60–95 тысяч рублей. Работодатели ожидают от них разработки мероприятий по снижению энергопотребления и готовности к командировкам.

Наиболее высокий уровень дохода – от 95 до 135 тысяч рублей – предлагают соискателям с опытом руководящей работы, навыками координации проектов, разработкой стратегий повышения энергоэффективности и стажем работы от пяти лет. Также может потребоваться опыт ведения работ на строительных объектах повышенной опасности.

По данным SuperJob, большинство кандидатов на должность энергоаудитора в Нижнем Новгороде – мужчины в возрасте 44 лет. 98% из них имеют высшее образование, а средний стаж работы на последнем месте составляет 8,4 года.

На момент размещения резюме 42% специалистов находились в поиске работы. 34% соискателей готовы к переезду в другой регион для трудоустройства.