Священников начали пускать в реанимации для проведения обрядов

С 1 марта в России вступили в силу новые правила, регулирующие посещение пациентов священнослужителями. Теперь представители централизованных религиозных организаций могут навещать больных, в том числе в реанимационных отделениях, чтобы проводить богослужения, религиозные обряды и церемонии.
Каждое медицинское учреждение обязано назначить ответственного за организацию визитов и оборудовать комнату для молитв и богослужений.
Священник может прийти по просьбе самого пациента или его родственников – при этом учитывается состояние больного.
Визиты не допускаются, если:
- Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет посещение.
- Обряд может мешать другим пациентам или медицинскому персоналу.
- Пациент находится в инфекционном боксе в период карантина.
Разрешение на посещение выдаёт главный врач, а в исключительных случаях – дежурный медик.
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