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Общество

Священников начали пускать в реанимации для проведения обрядов

01 марта 2025 15:02  [130] Общество

С 1 марта в России вступили в силу новые правила, регулирующие посещение пациентов священнослужителями. Теперь представители централизованных религиозных организаций могут навещать больных, в том числе в реанимационных отделениях, чтобы проводить богослужения, религиозные обряды и церемонии.  

Каждое медицинское учреждение обязано назначить ответственного за организацию визитов и оборудовать комнату для молитв и богослужений.  

Священник может прийти по просьбе самого пациента или его родственников – при этом учитывается состояние больного. 

Визиты не допускаются, если:  

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет посещение.  

- Обряд может мешать другим пациентам или медицинскому персоналу.  

- Пациент находится в инфекционном боксе в период карантина.  

Разрешение на посещение выдаёт главный врач, а в исключительных случаях – дежурный медик.

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Теги:
больницы Здравоохранение РПЦ
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