Священников начали пускать в реанимации для проведения обрядов Общество

С 1 марта в России вступили в силу новые правила, регулирующие посещение пациентов священнослужителями. Теперь представители централизованных религиозных организаций могут навещать больных, в том числе в реанимационных отделениях, чтобы проводить богослужения, религиозные обряды и церемонии.

Каждое медицинское учреждение обязано назначить ответственного за организацию визитов и оборудовать комнату для молитв и богослужений.

Священник может прийти по просьбе самого пациента или его родственников – при этом учитывается состояние больного.

Визиты не допускаются, если:

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет посещение.

- Обряд может мешать другим пациентам или медицинскому персоналу.

- Пациент находится в инфекционном боксе в период карантина.

Разрешение на посещение выдаёт главный врач, а в исключительных случаях – дежурный медик.