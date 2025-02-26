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Спорт

ФК "Пари НН" нанес поражение "Акрону" в домашнем матче РПЛ

01 марта 2025 16:11  [85] Спорт

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб “Пари НН” одержал победу над “Акроном” со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе “Нижний Новгород” 1 марта. 

Первая половина матча завершилась без забитых голов, однако уже в начале второго тайма нижегородцы дважды поразили ворота соперника.  

Счёт открыл Вячеслав Грулёв на 48-й минуте, а спустя две минуты Александр Кокшаров удвоил преимущество хозяев.  

“Акрон” сумел сократить разрыв на 70-й минуте, когда Артём Дзюба забил гол в ворота “Пари НН”. Однако сравнять счёт тольяттинской команде не удалось.

Победа позволила “Пари НН” прервать безвыигрышную серию из четырёх матчей в РПЛ (три поражения и одна ничья).  

Нападающий нижегородской команды Александр Кокшаров отметился первым голом в текущем сезоне. Форвард играет за “Пари НН” на правах аренды из “Краснодара”.  

Артём Дзюба записал на свой счёт четвёртый мяч в сезоне, благодаря чему теперь делит первое место среди лучших бомбардиров в истории российского футбола с Александром Кержаковым. 

Отметим, что 7 марта "Пари НН" сразится на домашнем поле с "Краснодаром" (0+). 

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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