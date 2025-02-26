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Экономика

Развитие системы "обратной связи" поможет бизнесу в сфере контрольно-надзорных мероприятий

02 марта 2025 11:00  [100] Экономика

Расширение форм дистанционного контроля и развитие системы «обратной связи» станут основными направлениями совершенствования сферы контроля в 2025 году, что поможет бизнесу, в том числе нижегородскому, в предпринимательской деятельности.

Реформа контрольно-надзорной деятельности проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Цель реформы - снизить административную нагрузку на бизнес и создать комфортную деловую среду.

Как заявил заместитель председателя Правительства РФ - руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко на совещании с руководителями контрольно-надзорных органов, благодаря цифровым технологиям, которые все более активно внедряются в работу контрольных органов, внастоящее время не всегда предполагается непосредственное взаимодействие инспектора и предпринимателя. В частности, с использованием мобильного приложения «Инспектор» в 2024 году была предоставлена возможность проводить мероприятия по 43 видам контроля (например, пожарный надзор, стройнадзор, технадзор, здравнадзор). В рамках пилотного проекта с мая 2024 года было проведено около 3 тысяч дистанционных мероприятий. В 2025 году область применения мобильного приложения будет распространена еще на ряд видов контроля.

«Такая форма контроля имеет ряд преимуществ. В первую очередь, это экономия времени и упрощение надзорных процедур. Также дистанционные форматы контрольных мероприятий с применением цифровых решений исключают прямой контакт инспектора с предпринимателем. С 1 января вступила в силу новая законодательная норма, который мы закрепили правовые основы использования мобильного приложения «Инспектор».Рассчитываем, что в текущем году этот механизм будет применен не менее чем в 10 процентах мероприятий», – пояснил Дмитрий Григоренко.

Кроме того, будет реализована возможность в досудебном порядке обжаловать через портал «Госуслуги» 100% контрольно-надзорных мероприятий. В частности, планируется расширить функционал сервиса для обжалования итогов мероприятий без взаимодействия с инспектором. В 2024 году через сервис досудебного обжалования поступило около 36 тысяч обращений, большая часть из которых связана с ходатайствами на продление сроков исполнения предписаний, выданных по итогам проверок. Информация, полученная от предпринимательского сообщества посредством данного сервиса в качестве «обратной связи», используется для дальнейшего совершенствования надзорной сферы.

Всего в 2024 году в стране прошло около 390 тысяч проверок, из которых менее половины – это проверки бизнеса. Это в 4 раза меньше, чем в 2019 году, когда стартовала реформа контрольно-надзорной деятельности. Самыми эффективными проверками является те, которые проводятся на основании риск-ориентированного подхода. Их эффективность составляет около 90%. Самыми эффективными ведомствами в работе с рисками являются Россельхознадзор (эффективность - 94%)и Росздравнадзор (эффективность - 90%).

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Теги:
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