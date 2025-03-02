Только 7% нижегородцев возьмут отгулы или отпуск ради отдыха на 8 Марта

Специалисты SuperJob провели опрос среди работающих жителей Нижнего Новгорода и выяснил, что лишь 7% из них собираются продлить отдых на Международный женский день за счет отпуска или отгулов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
Несмотря на то, что 8 Марта выпадает на субботу, дополнительного выходного не предусмотрено – его перенесли на 13 июня.
Опрос показал, что 62% нижегородцев не планируют брать дополнительные выходные, 13% пока не решили, будут ли отдыхать дольше. Также выяснилось, что чаще всего отдохнуть дополнительно хотят люди от 35 до 45 лет (10%). Больше всего таких среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (13%). Мужчины берут отгулы чаще, чем женщины – 10% против 5%.
Таким образом, подавляющее большинство нижегородцев продолжат работать по привычному графику, несмотря на праздничную дату.
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