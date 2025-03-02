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Происшествия

Двое детей попали под колеса авто в Нижнем Новгороде за выходные

03 марта 2025 10:32  [79] Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижнему Новгороду

В Нижнем Новгороде за минувшие выходные произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пассажиров. В обоих случаях водители нарушили правила проезда перекрестков, что привело к столкновениям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Нижнему Новгороду.

Первый инцидент произошел 2 марта в 12:20 на улице Минеева, 27. Водитель "Лады Калины", 1997 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Kia. В результате столкновения травмы получила девочка 2014 года рождения, находившаяся в Kia.  

Второе ДТП произошло в тот же день в 17:30 на проспекте Ильича в Автозаводском районе. Водитель "Лады Гранты", женщина 1987 года рождения, также не уступила дорогу при выезде со второстепенной улицы, что привело к столкновению с "Ладой Вестой". Пострадал подросток 2010 года рождения, пассажир "Гранты".  

По данным полиции, оба ребенка в момент аварий были пристегнуты ремнями безопасности, однако получили ушибы и ссадины. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для осмотра.

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Теги:
Дети ДТП
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