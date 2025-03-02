Новый урок проекта «Цифровой ликбез» посвящен онлайн-мошенничеству в отношении детей Общество

Новый урок всероссийского проекта «Цифровой ликбез», который будет проходить с 3 по 30 марта, посвящен онлайн-мошенничеству в отношении детей.

В новом сезоне «Лаборатория Касперского» вместе с АНО «Цифровая экономика» при участии Минпросвещения и Минцифры России в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина, вновь подготовили видеоролики об актуальных киберугрозах. Методические материалы и видеоролики от «Лаборатории Касперского», верифицированные ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания, посвящены темам «Опасные незнакомцы в Интернете» и «Онлайн-мошенничество в цифровой среде», они размещены на сайте «Цифрового ликбеза» по ссылке https://digital-likbez.datalesson.ru/.

Первый ролик раскрывает тему онлайн-груминга, когда в доверие к ребенку пытается втереться взрослый человек для дальнейшей реализации неправомерных действий в его адрес. Второй ролик рассказывает о том, как мошенники, используя популярные кликер-игры, пытаются завладеть личными данными детей и деньгами их родителей.

«По сюжету видеороликов журналистка рыбка Лина ведет колонку о защите от цифровых угроз в подводном мире. В ней она рассказывает, с какими онлайн-неприятностями сталкиваются подводные жители Оушен-Сити и как можно их избежать. В новом сезоне героем ее заметок стал юный киберспортсмен-осьминожек Лелик. На примере его истории школьники узнают, почему так важно быть внимательным в сети при общении с незнакомцами, даже если те представляются ровесниками со схожими интересами и с ними очень хочется подружиться. А еще зрителям расскажут о мошеннических схемах, с которыми можно столкнуться в играх жанра «кликер», в которых нужно как можно чаще нажимать («тапать») на одну и ту же картинку», - рассказали организаторы проекта.

Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или учителями. Обучающие ролики дополнены методическими материалами для педагогов, что дает возможность интегрировать их в учебный процесс и использовать на уроках ОБЖ, информатики, во внеурочной деятельности, а также на родительских собраниях.

«В новом сезоне «Цифрового ликбеза» мы попытались показать актуальные ситуации, в которых может оказаться современный подросток, который уже активно пользуется интернетом. Наша задача – научить школьников распознавать попытки разного рода онлайн-мошенничества и защищать свои данные и аккаунты. Видеоролики предназначены не только для учащихся, но и для их родителей. Рекомендуем взрослым использовать эти материалы, чтобы научить детей выстраивать свои цифровые границы, защищать свою приватность и развивать критическое мышление», – отметил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

«Новые обучающие видеоролики расскажут школьникам об актуальных киберугрозах и популярных мошеннических схемах и научат, как вовремя распознать риски и не стать жертвой мошенников. Такие темы выбраны не случайно: кибербезопасность и цифровая грамотность населения – это важные аспекты развития экономики данных. Видеоролики помогут ученикам изучить основы безопасного поведения в интернет-пространстве и грамотного использования современных технологий. Это важные цифровые навыки и компетенции, необходимые профессионалам для успешного развития отрасли в будущем», – подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.