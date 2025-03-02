Глеб Никитин поздравил нижегородок с Международным женским днем Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к женщинам региона с поздравлением по случаю Международного женского дня. Он подчеркнул, что 8 Марта – это праздник, который символизирует весну, тепло, радость и надежду.

По словам главы региона, именно женщины делают этот мир красивее и гармоничнее, вдохновляют на добро и дарят окружающим заботу и любовь.

Глеб Никитин напомнил, что 2025 год в Нижегородской области объявлен Пятилетием семьи, продолжая Год семьи, которым был 2024-й. В центре внимания властей – поддержка материнства и укрепление института семьи, чтобы каждая нижегородская семья чувствовала себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне.

Особую роль губернатор отвел материнству, отметив, что это огромный труд, особенно в многодетных семьях. Женщины не только воспитывают детей и заботятся о близких, но и достигают успехов в профессии, творчестве, общественной деятельности, совмещая множество задач и вкладывая в каждое дело частичку своей души.

В своем поздравлении Глеб Никитин выразил глубокую благодарность матерям, женам, бабушкам, сестрам и дочерям защитников Отечества, подчеркнув их силу духа, поддержку и веру в своих мужчин. Он отметил, что многие нижегородки активно помогают бойцам, организуя сборы гуманитарной помощи, изготавливая одежду, маскировочные сети и другие необходимые вещи.

"Мы искренне восхищаемся вашими поступками!" – сказал губернатор, выразив также уважение и благодарность женщинам, которые сами отправляются защищать Родину.

В завершение поздравления Глеб Никитин пожелал каждой женщине счастья, радости, здоровья и весеннего настроения, отметив, что внимание, забота и любовь должны окружать их не только в этот день, но и каждый день в году.