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Общество

Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли живой в Нижнем Новгороде

03 марта 2025 14:52  [71] Общество

Сотрудники полиции обнаружили 15-летнюю девушку, которую разыскивали с 2 марта. Подростка нашли в Московском районе Нижнего Новгорода, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.  

В настоящее время она находится в отделе полиции, где сотрудники по делам несовершеннолетних выясняют причины ее ухода из дома. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.  

В ближайшее время подростка передадут законным представителям. В полиции поблагодарили граждан, которые помогали в поисках.

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Теги:
Дети Полиция пропавшие
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