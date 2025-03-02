Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли живой в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции обнаружили 15-летнюю девушку, которую разыскивали с 2 марта. Подростка нашли в Московском районе Нижнего Новгорода, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
В настоящее время она находится в отделе полиции, где сотрудники по делам несовершеннолетних выясняют причины ее ухода из дома. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.
В ближайшее время подростка передадут законным представителям. В полиции поблагодарили граждан, которые помогали в поисках.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+