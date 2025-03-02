Владимир Якушев: "Форумы муниципальных депутатов "Единой России" - это прямой диалог, помогающий выстроить партийную инфраструктуру" Политика

Работа с муниципальными депутатами от партии – прямое продолжение работы с первичными отделениями. Они должны действовать в «сцепке», подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на форуме муниципальных депутатов в Хабаровске.

«От муниципальных депутатов очень многое зависит. Иногда они решают простые вопросы. Но именно на их решение благодарно реагируют люди. И если мы работаем, постоянно решая такие задачи и поддерживая с людьми диалог, то можем смело претендовать на звание народной партии», - уверен Владимир Якушев.

По его словам, необходимо поднять проблематику, которая волнует муниципальных депутатов – по аналогии с тем, как это было сделано с партийными первичками.

«В прошлом году мы поменяли положение о первичках, перезапустили конкурс первичных отделений. Дали людям мотивацию работать над решением задач, которые постоянно ставим», - напомнил секретарь Генсовета.

Такая же мотивация должна появиться и у муниципальных депутатов.

«Только в таком формате мы наладим диалог и реально дадим возможность всей партийной инфраструктуре эффективно работать. Нам необходимо, чтобы все наши первички, местные, региональные отделения, руководящие органы - работали, как одно целое, как единая команда», - указал Владимир Якушев.

Именно скоординированная работа над решением проблем людей, считает секретарь Генсовета, позволит «Единой России» называться народной партией.

«Претендовать на это можно тогда, когда мы, невзирая на политические циклы, постоянно работаем с людьми. Не боимся идти к людям не только, когда все хорошо, но и когда трудно. Говорим с ними, вовремя оказываемся рядом. Мы должны лучше чувствовать людей, откликаться на их боль, быть не просто партийной номенклатурой. Когда все мы будем принимать решения таким образом, помнить о каждом человеке в самом дальнем уголке нашей страны, тогда избирательные кампании будут проходить по-другому. То доверие, которое будет у людей, невозможно будет выключать. Мы должны стремиться к такой работе», - заключил Владимир Якушев.

Участники форума обратили внимание на проблемы кадрового дефицита в местном самоуправлении, необходимости создания расширенных политических курсов, в том числе, на базе Высшей партийной школы «Единой России», развития прямого и постоянного диалога с жителями и вовлечения их в решение вопросов местного самоуправления. В частности, инициативное бюджетирование и участие в программе Формирования комфортной городской среды.

Отдельно остановились на поддержке участников СВО и членов их семей. О ее развитии спросил участник СВО, депутат Хабаровской городской Думы Константин Головко.

«Это то, чем партия занимается, занималась и будет заниматься. По предложениям «Единой России» принято 130 законов. Где-то еще возникают точечные решения, идут донастройки – эта работа продолжится. Задача, поставленная главой государства по выполнению обязательств перед бойцами и членами их семей, будет выполнена. Что касается гуманитарной миссии, то 140 тысяч тонн их всех регионов страны мы отправили в новые и прифронтовые регионы. Партия занимает активную позицию по мерам поддержки в регионах, почти во всех по инициативе «Единой России» принимается максимальное количество законов в этой части. Все стремятся к тому, чтобы обеспечить максимальный пакет мер поддержки бойцам. И, конечно, простая человеческая помощь. Мы должны её постоянно оказывать», - сказал Владимир Якушев.

Активную волонтерскую работу ведут активисты «Единой России» и МГЕР. Также они служат добровольцами, в том числе, в подразделении ГРОМ «Каскад».

Помимо этого, развивается направление по поддержке участников СВО, решивших идти в политику. По итогам ЕДГ-2024 304 ветерана СВО стали депутатами от «Единой России», напомнил секретарь Генсовета.

«В этом году мы планируем, что депутатских мандатов должно быть больше», - сообщил Владимир Якушев.

На форуме шла речь и о муниципальной реформе.

«В новом законе, который должен быть принят в середине марта, регионам дается право решать, какая система местного самоуправления должна действовать на уровне субъекта РФ. Это, как мне кажется, самое правильное решение», - считает Владимир Якушев.

Он также сообщил, что «Единая Россия» планирует провести форумы муниципальных депутатов по всей стране.

Как ранее отметил депутат Госдумы Артём Кавинов, участие муниципальных депутатов в обсуждении федеральных законопроектов может принести ряд положительных моментов.

«Каждый хорошо знает специфику своей территории, помогает и словом, и делом, принимает участие в реализации проектов и народной программы партии. Например, федеральные законы часто имеют общие положения, а участие муниципальных депутатов поможет учесть особенности регионов и муниципалитетов при разработке этих законов. Депутаты могут оперативно передавать нам, в Госдуму, информацию о том, как те или иные законопроекты воспринимаются на уровне местного самоуправления. Процесс принятия решений становится более сбалансированным», - считает Артём Кавинов.