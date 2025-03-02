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Происшествия

Главбух в Нижнем Новгороде потеряла 3,3 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

03 марта 2025 19:45  [57] Происшествия

В Нижнем Новгороде 43-летняя главный бухгалтер автомобильного предприятия стала жертвой мошенников, поверив в ложное инвестиционное предложение.  

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, женщина более месяца переписывалась в социальных сетях с неизвестным, который представился работодателем в сфере ценных бумаг. Он убедил ее, что вложения помогут увеличить доход.  

Следуя указаниям собеседника, нижегородка оформила кредит на 3 104 000 рублей и добавила к этой сумме 196 000 рублей из собственных накоплений. Все деньги она перевела на неизвестные банковские счета в качестве "стартового капитала".  

Когда обещанная прибыль так и не поступила, а контакт с "работодателем" пропал, женщина осознала, что стала жертвой мошенничества. Общий ущерб составил 3,3 миллиона рублей.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется расследование, полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.

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Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
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