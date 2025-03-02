Женщины активнее мужчин на рынке труда и чаще задумываются о смене карьеры Экономика

Эксперты hh.ru провели опрос и выяснили, какие тенденции сегодня характерны для женщин, которые строят карьеру. Оказалось, что россиянки более активны в поиске работы, но при этом получают меньше и быстрее выгорают.

Женщины активнее ищут работу, но получают меньше

За последний год на hh.ru доля активных резюме от женщин составила 50,4%, тогда как на мужчин пришлось 49,6%. При этом женщины получают приглашения на вакансии чаще – 58% от общего числа, тогда как мужчины – 42%.

Несмотря на это, россиянки продолжают занижать свои зарплатные ожидания. В среднем в резюме женщин указана желаемая зарплата 60,6 тыс. рублей, у мужчин – 88,8 тыс. рублей. При этом 41% женщин жалуются, что зарплаты не хватает на основные нужды, а еще 38% говорят, что справляются с трудом.

Женщины чаще вкладывают деньги в образование

Около 22% россиянок тратят часть своей зарплаты на обучение и повышение квалификации, что на 7% выше, чем среди мужчин.

Работа – не место для романов?

Лишь 28% женщин заводили отношения с коллегами, в то время как среди мужчин таких 34%. При этом большинство россиянок ограничились одним романом, а мужчины чаще начинали отношения несколько раз.

Вежливость и стресс на работе

Женщины оказались более корректными в общении: на работе матерятся только 19%, тогда как среди мужчин таких 36%.

При этом представительницы прекрасного пола быстрее выгорают: 49% часто испытывают усталость и апатию (у мужчин – 36%**), **38% теряют мотивацию (у мужчин – **35%**) и сильнее тревожатся из-за рабочих вопросов.

Финансовая грамотность и планы на карьеру

Женщины все чаще задумываются о планировании бюджета и инвестициях. 67% планируют тщательно вести бюджет, 65% углубляться в финансовую грамотность, 45% хотят заняться инвестициями.

Также 64% россиянок в 2025 году рассматривают возможность смены работы. Наиболее популярные сферы – государственный сектор (**11%**), IT (**9%**), маркетинг и СМИ (**8%**), искусство и культура (**6%**), финансы (**5%**).

Исследование показало, что женщины стремятся к профессиональному росту, но при этом сталкиваются с рядом сложностей: заниженные зарплаты, стресс и более высокая вероятность выгорания.