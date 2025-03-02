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Общество

Яндекс 360 обошел Microsoft 365 по числу корпоративных пользователей в России

03 марта 2025 16:22  [102] Общество

Фото: Александр Воложанин

По данным исследования аналитического агентства TelecomDaily, Яндекс 360 стал самым популярным облачным офисным решением для корпоративных пользователей в России. Согласно результатам опроса TelecomDaily, сервис используют 41% компаний — вдвое больше, чем ближайшего конкурента в лице Microsoft 365, результат которого составил 18%.

По итогам 2024 года 41% компаний используют Яндекс 360, тогда как у Microsoft 365 этот показатель составляет 18%. Еще 16% опрошенных работают с платформой «Контур для бизнеса».

Как показало исследование, почти половина компаний, перешедших на российские решения, ранее пользовались Microsoft 365 (42%). Среди тех, кто перешел на Яндекс 360, 43% ранее работали с Microsoft 365, а 16% — с Google Workspace.

В исследовании отмечается, что российский рынок облачного ПО будет продолжать трансформироваться. «Мы видим, что компании больше ориентируются на удобство работы и скорость сервисов, а не просто на имя бренда. Это серьезно меняет баланс сил на рынке», — комментируют в TelecomDaily.

Самые востребованные функции облачных офисных решений

Согласно исследованию, компании выбирают виртуальные офисы, ориентируясь на ключевые функции. Наибольшее значение для бизнеса имеют:

— интеграция с электронной почтой — 4,48 балла из 5;
— облачное хранилище данных — 4,42 из 5;
— онлайн-редакторы документов — 4,13 из 5.

Критерии выбора платформы?

При выборе виртуального офиса компании в первую очередь обращают внимание на стабильность работы, безопасность данных и удобство интерфейса. При этом цена и популярность сервиса, согласно исследованию, оказались менее значимыми факторами.

«Рынок облачного ПО в России меняется: пользователи делают выбор в пользу решений, которые соответствуют их реальным рабочим задачам и требованиям безопасности», — отмечают аналитики TelecomDaily.

Исследование TelecomDaily проводилось в форме онлайн-опроса среди 1050 представителей бизнеса, работающих с онлайн-редакторами документов. Система отбора российских пользователей в панели соответствует профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области проведения исследований в сети Интернет.

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