Более 13,5 тысячи нижегородцев планируют сдать ЕГЭ в этом учебном году Общество

Фото: центр "Вега"

Более 13,5 тысячи жителей Нижегородской области планируют пройти государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в текущем учебном году. Это все ученики 11-х классов школ региона, а также некоторые студенты учреждений среднего профессионального образования и выпускники образовательных учреждений прошлых лет.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, в этом учебном году для выпускников обязательными предметами для сдачи ЕГЭ традиционно являются русский язык и математика. Так, экзамен по русскому языку планируют сдавать более 13,1 тысячи человек, экзамен по математике профильного уровня – около 7,3 тысячи, экзамен по математике базового уровня – свыше 5,4 тысячи.

Самым популярным предметом по выбору на протяжении многих лет остается обществознание – этот экзамен планирует сдавать почти каждый второй участник ЕГЭ (44,5%).

На втором месте по популярности – информатика, этот предмет выбрали 25% участников ЕГЭ, как и в прошлом году.

«В этом году в рейтинге предпочтений участников на третье место вышла биология, ее выбрали 17,3% участников ЕГЭ. На четвертом месте оказалась физика, этот предмет будут сдавать 17,1% от общего числа экзаменуемых», – сообщили в региональном минобре.

Пятую и шестую строчки рейтинга предметов по выбору занимают история (14,7%) и иностранный язык (13,5%). Замыкают рейтинг такие предметы, как химия (11,2%), литература (7,8%) и география (2,9%).

«Сдача ЕГЭ – значимый этап в жизни каждого выпускника. Это возможность продемонстрировать знания, накопленные за все годы учебы, поэтому очень важно заранее определиться с предметами по выбору и тщательно подготовиться к экзаменам. Мы наблюдаем растущий интерес нижегородских школьников к дисциплинам естественнонаучного цикла, в том числе при выборе предметов для сдачи ЕГЭ. Это значит, что наша молодежь нацелена на исследования, и в регионе год от года будет расти число молодых ученых», – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.