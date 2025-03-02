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Общество

Матерям нижегородских бойцов СВО вручили почетные знаки "Признание"

03 марта 2025 19:16  [123] Общество

В Нижегородском кремле 3 марта состоялась церемония вручения почетного знака "Признание" матерям бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Награды получили 11 женщин из разных муниципалитетов региона.  

В мероприятии приняли участие председатель РОО "Нижегородский совет женщин" Ольга Краснова, депутат Заксобрания Нижегородской области Игорь Норенков, а также матери погибших военнослужащих.  

Ольга Краснова отметила, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, а также является годом 80-летия Великой Победы.  

"Мы чтим память о событиях Великой Отечественной войны и подвиге поколения победителей, но сегодня мы чествуем и наших современников – бойцов, защищающих Родину. Сегодняшняя церемония – это знак глубокой признательности матерям, чьи сыновья отдали жизни за безопасность страны", – сказала Краснова.  

Почетный знак "Признание" был учрежден "Нижегородским советом женщин" в 2024 году и вручается матерям погибших воинов за воспитание патриотов и защитников Отечества. Первые десять таких наград были вручены в декабре прошлого года.  

Депутат Заксобрания Игорь Норенков подчеркнул, что сегодняшние бойцы с честью продолжают дело своих предков.  

"Наши земляки выполняют свой воинский долг с мужеством, храбростью и доблестью. Они, как их деды и прадеды, отдали жизнь за Родину. Низкий поклон их матерям, воспитавшим достойных сынов!" – сказал он.  

Имена погибших бойцов известны на их малой родине. В их честь в населенных пунктах Нижегородской области установлены мемориальные доски, а в учебных заведениях, где они учились, появились "Парты Героев".

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Теги:
Награды СВО
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