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Общество

Выходы на станциях метро "Двигатель революции" и "Пролетарская" откроют 4 марта

03 марта 2025 18:00  [89] Общество

Фото: МП "Нижегородское метро"

В Нижнем Новгороде пассажирам снова станут доступны выходы на станциях метро "Двигатель революции" и "Пролетарская" после завершения строительных работ. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".  

4 марта в 5:15 откроются сходы №5 и №7 на станции "Двигатель революции", а 5 марта в 5:15 начнет работу сход №4 на "Пролетарской".  

Работы проводились в рамках муниципальных контрактов, заключенных в августе 2024 года. Помимо возведения крытых павильонов, строители отремонтировали лестничные марши и площадки, установили систему обогрева, облицевали поверхности керамогранитом, оборудовали перила и поручни из нержавеющей стали. Также были смонтированы вентилируемые фасады и подъемные платформы для маломобильных пассажиров.  

Дополнительно на обновленных выходах установили систему видеонаблюдения и переговорные устройства. В "Нижегородском метро" отметили, что после проведенного ремонта сходы станут более удобными, современными и безопасными для пассажиров.

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Теги:
Автозаводский район Метро
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