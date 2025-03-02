Делегация ТПП Дубая прибыла в Нижегородскую область для обсуждения перспектив сотрудничества с местным бизнесом Бизнес

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Региональный директор по Ближнему Востоку и СНГ Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дубая Абдулла Бакер и руководитель представительства ТПП Дубая в России Евгений Елемесов прибыли в Нижегородскую область для обсуждения перспектив сотрудничества с предприятиями региона.

«Визит представителей бизнес-сообщества Объединенных Арабских Эмиратов был организован по итогам встречи делегации региона под руководством губернатора Глеба Никитина с президентом и генеральным директором Торгово-промышленной палаты Дубая Мохаммедом Лутахом в феврале. Основная задача на ближайшие два дня – провести ряд встреч представителей ТПП Дубая с нашими компаниями, где будут детально обсуждаться перспективы и особенности вывода нижегородской продукции на иностранные рынки», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Абдулла Бакер подтвердил заинтересованность Дубая в развитии партнерских отношений с Нижним Новгородом.

«Искренне рад возможности посетить ваш регион по приглашению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Мы совместно с коллегами из Торгово-промышленной палаты детально изучили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере между нашими регионами и сегодня собрались, чтобы обсудить конкретные возможности для взаимодействия, обменяться опытом и наметить пути сотрудничества в таких ключевых направлениях, как логистика, грузоперевозки, авиационное сообщение, здравоохранение, образование и других сферах. Убежден, что наши регионы обладают значительным потенциалом для взаимовыгодного партнерства, и мы готовы активно работать над его реализацией», - сказал Абдулла Бакер.

«Мы помогаем компаниям открывать представительства в Дубае. Став частью деловой экосистемы эмирата, предприятия получают не только доступ к локальному рынку, но и всестороннюю поддержку для выхода на международные рынки. Это включает консультационную помощь, юридическое сопровождение и доступ к уникальным возможностям, которые предоставляет Дубай как глобальный торговый и логистический хаб», - сказал руководитель представительства ТПП Дубая в России Евгений Елемесов.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин сообщил, что делегацию ждет насыщенная программа.

«Визит в регион представителей ТПП Дубая – это признание важности усилий в укреплении международных связей. Программа включает три круглых стола, которые будут посвящены перспективам развития сотрудничества Нижегородской областью с ОАЭ в ключевых сферах: сельском хозяйстве, промышленности и ИТ. Эти вопросы уже обсуждались в ходе недавней поездки губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, и теперь мы надеемся на конкретные шаги в реализации совместных проектов. Наша цель — сделать такие встречи регулярными и создать постоянно действующий механизм обмена мнениями и опытом с Торгово-промышленной палатой Дубая. Это откроет новые возможности для развития экономического и технологического потенциала нашего региона», - отметил Дмитрий Старостин.

В первый день визита проходят встречи, посвященные взаимодействию в области АПК и промышленности. В центре внимания на встрече по направлению АПК - поставки молочной и мясной продукции, зерна, муки, морепродуктов. Второй круглый стол посвящен обсуждению проектов в области приборостроения, производства упаковки, фармацевтики и химии. В переговорах принимают участие 12 нижегородских организаций.