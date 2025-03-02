Власти Нижнего Новгорода возобновили весенний осмотр улиц после зимы

Фото:
Нижегородский мэр Юрий Шалабаев возобновил традиционный осмотр городских территорий после зимы. Особое внимание уделяется состоянию крупных улиц и площадей, где в ближайшее время запланированы восстановительные и уборочные работы, сообщил градоначальник в своем телеграм-канале 3 марта.
Первым объектом проверки стали улицы и площадь Горького, улица Белинского и прилегающие пространства. По итогам осмотра определены первоочередные задачи: замена поврежденной брусчатки, восстановление дорожных знаков и урн, работа с сухостойными деревьями, а также мойка дорог и фасадов.
Отдельное внимание уделят последствиям зимних перепадов температуры, которые увеличили нагрузку на городскую инфраструктуру. В частности, выявлены участки, где брусчатка была повреждена подрядчиками, отвечающими за содержание территорий. С таких компаний будут взысканы средства за нанесенный ущерб.
Кроме того, в городе продолжат борьбу с нелегальными граффити. Для этого администрация намерена работать совместно с полицией, чтобы предотвратить новые случаи вандализма.
Ранее сообщалось, что традиционный месячник по благоустройству стартует в приволжской столице в апреле.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+