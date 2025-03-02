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Общество

Власти Нижнего Новгорода возобновили весенний осмотр улиц после зимы

03 марта 2025 20:33  [116] Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Нижегородский мэр Юрий Шалабаев возобновил традиционный осмотр городских территорий после зимы. Особое внимание уделяется состоянию крупных улиц и площадей, где в ближайшее время запланированы восстановительные и уборочные работы, сообщил градоначальник в своем телеграм-канале 3 марта.

Первым объектом проверки стали улицы и площадь Горького, улица Белинского и прилегающие пространства. По итогам осмотра определены первоочередные задачи: замена поврежденной брусчатки, восстановление дорожных знаков и урн, работа с сухостойными деревьями, а также мойка дорог и фасадов.  

Отдельное внимание уделят последствиям зимних перепадов температуры, которые увеличили нагрузку на городскую инфраструктуру. В частности, выявлены участки, где брусчатка была повреждена подрядчиками, отвечающими за содержание территорий. С таких компаний будут взысканы средства за нанесенный ущерб.  

Кроме того, в городе продолжат борьбу с нелегальными граффити. Для этого администрация намерена работать совместно с полицией, чтобы предотвратить новые случаи вандализма.

Ранее сообщалось, что традиционный месячник по благоустройству стартует в приволжской столице в апреле.

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