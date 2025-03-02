Глеб Никитин обсудил с Денисом Мантуровым участие региона в новых нацпроектах Политика

Фото: сайт правительства РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Основной темой обсуждения стала реализация национальных проектов, направленных на технологическое лидерство.

С 2025 года в России стартовали 19 новых нацпроектов, призванных улучшить экономику страны и повысить качество жизни граждан. В рамках технологического развития выделены восемь ключевых направлений: "Новые материалы и химия", "Средства производства и автоматизация", "Новые атомные и энергетические технологии", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Беспилотные авиационные системы", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Новые технологии сбережения здоровья" и "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки".

Глеб Никитин подчеркнул, что у научных организаций и предприятий Нижегородской области есть необходимые компетенции, чтобы сыграть ведущую роль в реализации этих проектов. Многие из сфер, на которые направлены меры господдержки, исторически являются приоритетными для региона.

Речь идет о химической и атомной промышленности, металлургии, станкостроении, автомобилестроении, судостроении и авиастроении. В этих областях уже накоплен значительный опыт, сформированы профессиональные кадры и действует система подготовки специалистов. Кроме того, в регионе активно развиваются медицинские технологии, а также создается научно-производственная база для работы с беспилотными авиационными системами.

Губернатор отметил, что данные отрасли формируют более половины промышленного производства региона. Дополнительная поддержка со стороны государства позволит ускорить экономическое развитие Нижегородской области, что делает участие в новых нацпроектах стратегически важным.

"Мы максимально заинтересованы в достижении целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным и правительством страны", – подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что в феврале в Нижний Новгород с рабочими визитом приезжал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он проверил ход строительства ИТ-кампуса и заглянул на стройплощадку метро, после чего поручил ускориться.