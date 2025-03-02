Нижегородский суд снова набирает присяжных по делу об убийстве росгвардейца Происшествия

В Нижнем Новгороде вновь формируют коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела об убийстве сотрудника Росгвардии. Нижегородский районный суд приступил к отбору уже третьего состава присяжных, сообщает "Говорит Нижний" со ссылкой на областной суд.

Судебный процесс по этому делу продолжается уже четыре года. Обвиняемый – детский тренер Николай К. Ранее он был оправдан присяжными, однако прокуратура добилась отмены этого решения, и дело было возвращено в суд. Вторая коллегия присяжных была распущена еще до вынесения вердикта.

Трагедия произошла в мае 2021 года на улице Большой Покровской. По данным следствия, группа нетрезвых военнослужащих начала приставать к двум девушкам, пытаясь силой увести их с собой. За них вступились мужья, завязалась драка.

Во время потасовки друга Николая К. повалили на землю и начали избивать. В ответ на это Николай К. достал нож и смертельно ранил одного из нападавших, который оказался сотрудником Росгвардии.

После происшествия Николай К. сам пришел в полицию с повинной и был арестован. Параллельно расследовался инцидент с избиением его друга. По итогам разбирательства росгвардейцы получили условные сроки.