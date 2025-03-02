Съемки мистической драмы начались в Нижнем Новгороде

Фото:
С 2 по 6 марта в Нижнем Новгороде проходят съемки пилотного эпизода сериала "Одинокие окна" (12+). Это мистическая драма о семейных ценностях, которая поднимает важную социальную тему — профилактику суицида среди молодежи. Продакшн осуществляет нижегородская кинокомпания Mindrec, режиссером выступает Александр Лукьянчук ("Пар", "Мать", "Вывезу все"). Корреспондент НИА "Нижний Новгород" Полина Зубова побывала на съемках сериала и узнала подробности.
Проект основан на книге Ирины Фарымы "Мир-Ок. Люди в моей голове" (12+). В центре истории — одинокая женщина Дина, которая переживает экзистенциальный кризис. Ее жизнь резко меняется, когда она оказывается втянута в череду мистических событий, угрожающих ей и ее семье. Дина преодолевает испытания, спасает беременную сестру от древнего мага и находит долгожданную опору в семье. Однако зло не отступает: спустя 18 лет оно наносит удар по ее единственному племяннику.
По словам сценариста и креативного продюсера проекта Ирины Фарымы, основная идея сериала — показать, что самоубийство часто становится последствием одиночества и отсутствия поддержки. "Человек может чувствовать себя одиноким даже в семье, не находя понимания. Мы хотим донести, что нельзя замыкаться в себе, а нужно говорить о своих переживаниях с близкими, ведь только это может спасти", — поясняет автор.
Мистическая линия сериала позволяет раскрыть не только земную сторону трагедии, но и потусторонние последствия самоубийства, через которые проходит бессмертная душа.
Второй съемочный день развернулся в квартире с необычной планировкой в центре города. По словам режиссера, при выборе локации больших ожиданий не было, но в итоге она идеально подошла по стилю и позволила снимать выразительные, длинные планы.
На площадке работали около 30 человек, включая административную и съемочную группы. Кто-то был полностью погружен в процесс, кто-то координировал будущие съемки, а некоторые успевали отдохнуть в перерывах. В съемках также участвует аргентинский дог Арракс.
Сцены пилотного эпизода снимаются на улицах Белинского и Рождественской, а также в одном из городских кафе.
В проекте задействованы как московские, так и нижегородские актеры: Юлия Мильшина ("Аутсорс", "Метод уборщицы-3", "Свои-7", "Вторая семья"), Яков Роткин (актер Московского театра кукол),
- Денис Матвейчук ("Мастер и Маргарита", "Медиатор"), Мария Сергеева и Игорь Будник (актеры Нижегородского театра "Преображение").
Исполнительница главной роли Юлия Мильшина отметила, что тема проекта крайне важна для общества. "Самоубийство — серьезная проблема среди молодежи. Нужно делать все возможное, чтобы вовремя выявлять тревожные сигналы и помочь человеку", — говорит актриса.
Точная дата выхода пилотного эпизода пока неизвестна. Сейчас съемочная группа сосредоточена на поиске финансирования для полноценного запуска проекта. По словам режиссера Александра Лукьянчука, если сериал найдет отклик у зрителей, он планирует работать над вторым сезоном.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+