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Культура и отдых

Съемки мистической драмы начались в Нижнем Новгороде

04 марта 2025 12:55  [94] Культура и отдых

Фото: Полина Зубова

С 2 по 6 марта в Нижнем Новгороде проходят съемки пилотного эпизода сериала "Одинокие окна" (12+). Это мистическая драма о семейных ценностях, которая поднимает важную социальную тему — профилактику суицида среди молодежи. Продакшн осуществляет нижегородская кинокомпания Mindrec, режиссером выступает Александр Лукьянчук ("Пар", "Мать", "Вывезу все"). Корреспондент НИА "Нижний Новгород" Полина Зубова побывала на съемках сериала и узнала подробности.

Идея и сюжет сериала  

Проект основан на книге Ирины Фарымы "Мир-Ок. Люди в моей голове" (12+). В центре истории — одинокая женщина Дина, которая переживает экзистенциальный кризис. Ее жизнь резко меняется, когда она оказывается втянута в череду мистических событий, угрожающих ей и ее семье. Дина преодолевает испытания, спасает беременную сестру от древнего мага и находит долгожданную опору в семье. Однако зло не отступает: спустя 18 лет оно наносит удар по ее единственному племяннику.  

По словам сценариста и креативного продюсера проекта Ирины Фарымы, основная идея сериала — показать, что самоубийство часто становится последствием одиночества и отсутствия поддержки. "Человек может чувствовать себя одиноким даже в семье, не находя понимания. Мы хотим донести, что нельзя замыкаться в себе, а нужно говорить о своих переживаниях с близкими, ведь только это может спасти", — поясняет автор.  

Как проходят съемки  

Мистическая линия сериала позволяет раскрыть не только земную сторону трагедии, но и потусторонние последствия самоубийства, через которые проходит бессмертная душа.  

Второй съемочный день развернулся в квартире с необычной планировкой в центре города. По словам режиссера, при выборе локации больших ожиданий не было, но в итоге она идеально подошла по стилю и позволила снимать выразительные, длинные планы.  

На площадке работали около 30 человек, включая административную и съемочную группы. Кто-то был полностью погружен в процесс, кто-то координировал будущие съемки, а некоторые успевали отдохнуть в перерывах. В съемках также участвует аргентинский дог Арракс.  

Сцены пилотного эпизода снимаются на улицах Белинского и Рождественской, а также в одном из городских кафе.  

Актерский состав  

В проекте задействованы как московские, так и нижегородские актеры: Юлия Мильшина ("Аутсорс", "Метод уборщицы-3", "Свои-7", "Вторая семья"), Яков Роткин (актер Московского театра кукол),  
- Денис Матвейчук ("Мастер и Маргарита", "Медиатор"), Мария Сергеева и Игорь Будник (актеры Нижегородского театра "Преображение").  

Исполнительница главной роли Юлия Мильшина отметила, что тема проекта крайне важна для общества. "Самоубийство — серьезная проблема среди молодежи. Нужно делать все возможное, чтобы вовремя выявлять тревожные сигналы и помочь человеку", — говорит актриса.  

Будущее проекта  

Точная дата выхода пилотного эпизода пока неизвестна. Сейчас съемочная группа сосредоточена на поиске финансирования для полноценного запуска проекта. По словам режиссера Александра Лукьянчука, если сериал найдет отклик у зрителей, он планирует работать над вторым сезоном. 

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Теги:
Кинематограф Кино Телевидение
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