Отравление ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде закончилось уголовным делом Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления полуторагодовалой девочки наркотическими веществами. Инцидент произошел 1 марта 2025 года в Нижнем Новгороде. Ребенка доставили в инфекционную больницу с признаками интоксикации, после чего перевели в реанимацию.

Как сообщили в СК, расследование ведется по статье 230 УК РФ ("Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего"). Следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. В том числе проверяются условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Ранее НИА "Нижний Новгород" сообщало, что девочку (1 год 9 месяцев) госпитализировали с подозрением на ОРВИ. Однако анализы показали наличие в организме наркотических веществ. По словам мачехи, ребенок внезапно стал вялым и у него покраснели глаза, после чего была вызвана скорая помощь.

Полицейские провели обыск в квартире, где проживает семья, но запрещенных веществ не обнаружили. Отец ребенка, ранее судимый за кражу, признался, что употреблял марихуану месяц назад, но не дома. Как наркотик мог попасть в организм девочки, остается неизвестным. В отношении мужчины составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.