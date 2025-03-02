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Общество

Что известно о состоянии отравившегося наркотиками ребенка в Нижнем Новгороде

04 марта 2025 12:19  [85] Общество

Маленького ребенка, отравившегося наркотиками в Нижнем Новгороде, вывели из тяжелого состояния. Об этом сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, что 1 марта в инфекционную больницу №23 поступила малышка, возраст которой — 1 год и 9 месяцев. Ее привезли туда с признаками ОРВИ. Но анализы показали наличие наркотических веществ в организме крохи.

Полиция стала разбираться и выяснили, что наркотиков в доме нет. Хотя отец девочки почти месяц назад употреблял марихуану. Правда, вне дома. На него составили административный протокол.

Вскоре случившимся заинтересовался СК. Там завели уголовное дело по статье о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.

"По моим сведениям, из тяжелого состояния реаниматологи НОДКБ вытащили ребенка буквально за сутки. С улучшением из реанимации переведена в общую палату", - написал Алексей Никонов 4 марта.

Окончательные выводы будут сделаны по результатам химико-токсикологического анализа.

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Теги:
Дети Медицина и здоровье Отравление
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