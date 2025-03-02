Выяснилось, в каких регионах перед праздниками чаще ходят в салоны красоты Общество

Наибольшее количество оплат в парикмахерских и салонах красоты было зафиксировано в феврале в Москве, однако средний чек оказался выше на Кавказе. Суббота стала самым популярным днем для визитов в салоны, а понедельник – наименее популярным.

Пик трат на услуги в парикмахерских и студиях красоты традиционно приходится на выходные. Количество посещений салонов красоты в выходной день в полтора раза больше, чем в будни. В феврале средний чек за услуги красоты составил 2,3 тыс. рублей, по сравнению с 2024 годом он увеличился на 17%.

Больше всего услугами в салонах красоты пользовались жители Москвы и Московской области (33% от всего количества посещений), Приволжского федерального округа (12%), Сибирского федерального округа (11%), Уральского федерального округа (9%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%).

Хотя в Северо-Кавказском федеральном округе было зафиксировано наименьшее количество оплат, именно здесь средний чек оказался самым высоким — 3,1 тыс. рублей. Москва занимает второе место с чеком 2,8 тыс. рублей, а Санкт-Петербург — 2,3 тыс. рублей. В Центральном федеральном округе средний чек не превышает 1,5 тыс. рублей.

Салоны красоты и парикмахерские в феврале были более популярны не только среди женщин, но и среди мужчин. Тем не менее, мужчины на 7% отстают по количеству оплат: в феврале женщины воспользовались услугами более 177 тыс. раз, а мужчины — более 164 тыс. У женщин средний чек выше: 2,5 тыс. рублей против 1,4 тыс. рублей у мужчин.

«Наступил период праздников, поэтому неудивительно, что спрос на услуги в салонах красоты увеличился. По нашим данным, количество оплат в таких студиях в феврале выросло практически в 2 раза, а средний чек увеличился на 17% — люди охотно тратят деньги на свою красоту в праздничной суете. В феврале для пользователей нашей программы лояльности мы дали возможность выбрать категорию «Красота и здоровье» для получения кешбэка. Это поможет провести праздники не только красиво, но и выгодно», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.