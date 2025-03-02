Сезон зимней охоты подошел к концу в Нижегородской области Общество

В регионе официально завершен сезон охоты на кабана, боровую дичь, а также пушных животных, включая зайца-беляка и русака, лисицу, енотовидную собаку, ондатру, белку, горностая, куницу, ласку, норку, рысь, хоря лесного и бобра. Об этом сообщили в нижегородском минлесхозе.

Сейчас любительская и спортивная охота на большинство видов животных запрещена. Исключение составляет только охота на волка, которая продлится до 31 марта 2025 года. В то же время охотники уже готовятся к весеннему сезону, который стартует 1 апреля.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев пояснил, что весной будет разрешена добыча селезней уток с использованием живых подсадных птиц. При этом сроки охоты на боровую дичь традиционно будут различаться для северных и южных районов области. В каждом из них сезон продлится 10 дней.

В министерстве напомнили, что за соблюдением правил охоты следят инспекторы, работающие во всех районах. Охотничьи угодья также находятся под контролем специалистов охотхозяйств.

Незаконная добыча животных влечет административную или уголовную ответственность по статье 258 УК РФ. Также нарушителям придется возместить ущерб, нанесенный объектам животного мира.

Если вы стали свидетелем браконьерства, информацию можно передать в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу: 8 (831) 433-22-11, 8 (800) 200-99-25. А также в межрайонные отделы охраны охотничьих ресурсов (контакты опубликованы на сайте минлесхоза).