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Общество

Названы причины задержки строительства школы имени Молева в Дзержинске

04 марта 2025 13:29  [149] Общество

Задержку строительства школы на улице Клюквина в Дзержинске связали со сменой субподрядчика, выполнявшего отделочные работы. Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников и должно открыться в 2025 году, выяснило НИА "Нижний Новгород" у компании-подрядчика.

В феврале 2024 года госэкспертиза отклонила проект школы из-за замечаний к ряду решений по отдельным видам работ. Сейчас эти недочеты устраняются, и в марте проект снова передадут на рассмотрение. При этом остальные виды работ уже получили положительное заключение, и строительство продолжается.  

На данный момент готовность здания оценивается в 85%. Внутри ведутся монтаж инженерных систем, устройство перегородок, отделочные работы и сооружение бассейна. К отделке привлечены несколько субподрядных организаций.  

Строительство школы началось в феврале 2023 года. Изначально планировалось, что она примет первых учеников в 2024 году, но позже сроки перенесли еще на год. Учреждение, которое будет носить имя А.О. Молева, включит 44 учебных класса, три спортзала, актовый зал и современную инфраструктуру. Рядом также возведут здание с бассейном, оборудованным двумя чашами.  

Ранее жители Дзержинска пожаловались на отсутствие школы председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину. Они рассказали, что несколько лет назад ближайшее учебное заведение закрыли, а новое до сих пор не построили. В результате детям приходится ездить в другие районы, при этом организованный подвоз отсутствует. По факту нарушения прав несовершеннолетних возбуждено уголовное дело, а глава СК потребовал предоставить отчет о ходе расследования.

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Теги:
Строительство Школы
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