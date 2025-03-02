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Общество

"Поезда здоровья" посетят около 70 населенных пунктов Нижегородской области в марте

04 марта 2025 14:28  [61] Общество

Фото: Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

В марте "Поезда здоровья" посетят почти 70 населенных пунктах 19 муниципальных образований Нижегородской области. Местные жители и жители соседних сел и деревень смогут бесплатно побывать на приеме у врачей узких специальностей. 

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на этой неделе, с 3 по 7 марта, "Поезда здоровья" работают в Гагинском, Лукояновском, Сокольском и Чкаловском округах, а также в г.о.г. Выкса.

В период с 10 по 13 марта медики приедут к жителям Кулебак, Бутурлинского, Городецкого, Ковернинского и Шатковского округов.

На третьей неделе месяца мобильно-диагностические комплексы посетят еще 4 муниципалитета. С 17 по 21 марта "Поезда здоровья" будут работать в Арзамасе, Большемурашкинском, Навашинском и Уренском округах, а также в поселках Зеленый город и Агродом Нижегородского района Нижнего Новгорода.

В конце месяца, с 24 по 27 марта, в "Поездах здоровья" примут пациентов из Вадского, Вачского, Кстовского и Шахунского округов, а также поселков Доскино и Гнилицы Автозаводского района Нижнего Новгорода.

В министерстве подчеркнули, что график работы "Поездов здоровья".» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте областного минздрава.

Напомним, проект "Поезда здоровья" реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" для работы пяти комплексов были закуплены специализированные диагностические модули, где выполняют такие исследования, как флюорография, маммография и электрокардиография, проводят УЗИ-диагностику, анализируют различный биологический материал.

С начала года пациентами "Поездов здоровья" стали уже свыше 6,6 тысячи жителей региона. Было проведено более 11 тысяч врачебных консультаций и выполнено около 21,5 тысячи различных исследований. В результате удалось впервые выявить уже почти 1 400 случаев заболеваний, в том числе около десятка случаев злокачественных новообразований.

С 2025 года в стране по поручению президента России Владимира Путина начал действовать нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте "Здравоохранение". Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.    

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" включает 11 федеральных проектов: "Здоровье для каждого", "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Медицинские кадры", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сахарным диабетом", "Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания", "Совершенствование экстренной медпомощи", "Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров", "Национальная платформа "Здоровье", "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

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Теги:
Здоровье Нацпроект Поезда здоровья
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