Границы 265 кадастровых кварталов уточнят в Нижегородской области Общество

В 2025 году в Нижегородской области проведут масштабные кадастровые работы, в ходе которых определят границы 265 кадастровых кварталов, включая 23 квартала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ППК "Роскадастр" по региону.

Специалисты уже приступили к обследованию садовых участков в Сормовском и Канавинском районах. Выезды проводились в СНТ "Сокол-2", "Урожай", "Ветеран войны", "Дружба". Цель этих мероприятий — уточнение данных о расположении объектов недвижимости в границах кадастровых кварталов.

В результате работ будут определены точные координаты земельных участков и зданий, состоящих на кадастровом учете. Владельцам недвижимости в этих районах не придется платить за внесение изменений: если ранее уточнение границ финансировалось за счет собственников или муниципалитетов, то теперь эта услуга стала бесплатной благодаря федеральным субсидиям.

Как пояснила заместитель директора филиала ППК "Роскадастр" по Нижегородской области Светлана Морозова, с начала 2025 года "Роскадастр" является единственным исполнителем комплексных кадастровых работ. В ближайшие три года они охватят все районы города и области, что позволит значительно ускорить пополнение Единого государственного реестра недвижимости актуальными сведениями.