Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2025 14:01  [45] Около трех тысяч студентов ННГУ пройдут диспансеризацию в марте
04 марта 2025 14:00  [62] Великий пост: что нужно знать верующим нижегородцам о его соблюдении
04 марта 2025 13:44  [113] Жалобы преувеличены: журналист проверил работу автобусов в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 13:29  [116] Названы причины задержки строительства школы имени Молева в Дзержинске
04 марта 2025 13:29  [53] Центр "Долголетие по-нижегородски" проведет более 50 мероприятий  в марте
04 марта 2025 13:22  [51] Более 50 российских школьников приняли участие в финале первой олимпиады нижегородского ИТ-кампуса
04 марта 2025 13:16  [115] Сезон зимней охоты подошел к концу в Нижегородской области
04 марта 2025 13:03  [117] Выяснилось, в каких регионах перед праздниками чаще ходят в салоны красоты
04 марта 2025 12:46  [126] Якоб Пиннекер из Германии получил паспорт гражданина России в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 12:19  [136] Что известно о состоянии отравившегося наркотиками ребенка в Нижнем Новгороде
Общество

Более 50 российских школьников приняли участие в финале первой олимпиады нижегородского ИТ-кампуса

04 марта 2025 13:22  [51] Общество

Фото: ИТ-кампус "Неймарк"

В финале первой олимпиады нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк" приняли участие 54 школьника из 7 регионов Российской Федерации: Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Кировской областей, Республики Мордовия, Республики Чувашия, а также из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. 

"Наш регион – лидер в сфере ИТ. Чтобы сохранить эти позиции, нам критически важно заниматься подготовкой нового поколения талантов на постоянной основе. Олимпиада "Неймарк" - это одно из лучших в регионе мероприятий, где молодые и талантливые ребята могут не только посоревноваться в решении сложных и интересных задач, но и понять свои сильные и слабые стороны, начать строить свою собственную сеть профессиональных контактов. Возможно, сегодня в нашей олимпиаде принимали участие будущие ученые и руководители ИТ-компаний", — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Участники решали сложные задачи, подготовленные лабораторией олимпиадного программирования.

"Особенность финала заключалась в том, что все участники находились в одной аудитории, рядом со своими конкурентами. Кроме того, им была доступна интерактивная таблица результатов, которая в режиме реального времени отображала текущее положение участников, что создавало дополнительную соревновательную атмосферу. В целом жюри отмечает, что финалисты отлично справились с задачами и многие из них показали высокие результаты, подтвердив свой уровень подготовки", — отметил руководитель лаборатории олимпиадного программирования ИТ-кампуса "Неймарк", член жюри Алексей Шмелев.

По итогам соревнований победителями стали лидеры нижегородского олимпиадного движения: первое и второе места завоевали ученики лицея №40 Тимофей Бацын и Михаил Лаптев. Третье место – у Артема Акулова, ранее учившегося в лицее №36.

Призеры и победители олимпиады получили подарки от ИТ-кампуса "Неймарк" и партнеров. Участников финального этапа поздравили Екатерина Солнцева, директор ИТ-кампуса "Неймарк" Валерий Черепенников и директор ИТММ ННГУ им. Лобачевского Николай Золотых.

"Наша основная задача – создать все условия для развития талантливой молодежи, которая сегодня принимает участие в подобных соревнованиях. Мы говорим о талантливых программистах и математиках, чье будущее мы стремимся поддержать", — добавил директор ИТ-кампуса "Неймарк" Валерий Черепенников.

Финал олимпиады состоялся при поддержке министерства образования Нижегородской области и компании YADRO.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "Неймарк" в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.
 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Нацпроект Олимпиада
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph