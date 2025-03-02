Более 50 российских школьников приняли участие в финале первой олимпиады нижегородского ИТ-кампуса Общество

Фото: ИТ-кампус "Неймарк"

В финале первой олимпиады нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк" приняли участие 54 школьника из 7 регионов Российской Федерации: Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Кировской областей, Республики Мордовия, Республики Чувашия, а также из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Наш регион – лидер в сфере ИТ. Чтобы сохранить эти позиции, нам критически важно заниматься подготовкой нового поколения талантов на постоянной основе. Олимпиада "Неймарк" - это одно из лучших в регионе мероприятий, где молодые и талантливые ребята могут не только посоревноваться в решении сложных и интересных задач, но и понять свои сильные и слабые стороны, начать строить свою собственную сеть профессиональных контактов. Возможно, сегодня в нашей олимпиаде принимали участие будущие ученые и руководители ИТ-компаний", — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Участники решали сложные задачи, подготовленные лабораторией олимпиадного программирования.

"Особенность финала заключалась в том, что все участники находились в одной аудитории, рядом со своими конкурентами. Кроме того, им была доступна интерактивная таблица результатов, которая в режиме реального времени отображала текущее положение участников, что создавало дополнительную соревновательную атмосферу. В целом жюри отмечает, что финалисты отлично справились с задачами и многие из них показали высокие результаты, подтвердив свой уровень подготовки", — отметил руководитель лаборатории олимпиадного программирования ИТ-кампуса "Неймарк", член жюри Алексей Шмелев.

По итогам соревнований победителями стали лидеры нижегородского олимпиадного движения: первое и второе места завоевали ученики лицея №40 Тимофей Бацын и Михаил Лаптев. Третье место – у Артема Акулова, ранее учившегося в лицее №36.

Призеры и победители олимпиады получили подарки от ИТ-кампуса "Неймарк" и партнеров. Участников финального этапа поздравили Екатерина Солнцева, директор ИТ-кампуса "Неймарк" Валерий Черепенников и директор ИТММ ННГУ им. Лобачевского Николай Золотых.

"Наша основная задача – создать все условия для развития талантливой молодежи, которая сегодня принимает участие в подобных соревнованиях. Мы говорим о талантливых программистах и математиках, чье будущее мы стремимся поддержать", — добавил директор ИТ-кампуса "Неймарк" Валерий Черепенников.

Финал олимпиады состоялся при поддержке министерства образования Нижегородской области и компании YADRO.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "Неймарк" в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

