Центр "Долголетие по-нижегородски" проведет более 50 мероприятий в марте Общество

Фото: Минсоцполитики Нижегородской области

Более 50 мероприятий для граждан "серебряного возраста" проведут в центре "Долголетие по-нижегородски" в марте. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

В течение всего месяца для посетителей площадки будут организованы различные мастер-классы. Нижегородцы смогут научиться живописи, созданию стильных аксессуаров, мыловарению и другим навыкам. По традиции, по понедельникам можно будет посетить творческую мастерскую Галины Косыевой "Вязание крючком – многообразие техник".

5 марта, в преддверии Международного женского дня, здесь состоится праздничная программа в формате девичника под названием "Сияем, как звезды!" Гостей ждут танцы, песни, костюмированное шоу и тематический флешмоб.

Большой популярностью у гостей центра пользуются познавательные медиалекции, которые проводит специалист библиотеки им. Г.Е. Николаевой. В марте запланированы две такие лекции: 12 марта - о заповедниках и национальных парках, а 26 марта - "Русское раздолье – русская земля" ко Дню защиты Земли.

21 марта состоится встреча с косметологом — посетительницам центра расскажут об особенностях ухода за кожей в весенний период.

26 марта пройдет образовательный мастер-класс для людей пожилого возраста по защите от телефонных мошенников, знаниями поделятся эксперты одного из нижегородских банков.

Также в марте запланировано несколько полезных практических занятий с психологами. Они направлены на тренировку памяти и внимания, артикуляционную гимнастику, нейрогимнастику, а также самопознание и улучшение эмоционального состояния.

По информации министерства социальной политики, каждая новая неделя работы центра "Долголетие по-нижегородски" будет начинаться с занятия "Йога смеха". Еженедельно по вторникам на площадке работает творческая мастерская актера театра и кино Евгения Пименова.

"По понедельникам в центре организуют занятия по танцам в стиле Rio Abierto, по четвергам – занятия китайской оздоровительной гимнастикой цигун, по пятницам – уроки танцев для старшего поколения "РусЛада-3". Кроме того, дважды в месяц по пятницам можно посетить танцевальный класс "Движение жизни", занятия проводит хореограф и специалист по здоровому образу жизни Екатерина Дубровина", – добавили в ведомстве.

Напомним, расписание занятий центра "Долголетие по-нижегородски" обновляется еженедельно. Его публикуют на сайте министерства социальной политики региона, а также в группе в соцсети "ВКонтакте". В расписание включают как традиционные, регулярные акции, так и новинки.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать национальный проект "Семья", который является преемником действовавших ранее нацпроектов "Демография" и "Культура". Новый национальный проект предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей, в том числе создание условий для активного долголетия старшего поколения. В целом нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: "Поддержка семьи", "Семейные ценности", "Культура для семьи", "Пушкинская карта", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства", "Многодетная семья".

