Нижегородцам рассказали, как правильно поститься

Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля. Этот период связан не только с ограничениями в питании, но и с духовным очищением. О том, кому можно послабления, как правильно провести пост и избежать вреда для здоровья, НИА "Нижний Новгород" рассказали священнослужители и врачи.

Как пояснили в Нижегородской епархии, церковный устав одинаков для всех, но возможны исключения. Послабления допускаются для беременных, детей, путешественников и людей с медицинскими показаниями. В каждом случае решение рекомендуется принимать индивидуально, посоветовавшись со священником.

Во время поста верующим рекомендуют воздерживаться не только от определенной пищи, но и от развлечений. Этот период предназначен для самосовершенствования, прощения обид и борьбы с вредными привычками.

Кроме того, пост предполагает ограничение в физической близости, но только при взаимном согласии супругов. Священнослужители подчеркивают, что этот запрет не должен приводить к разладу в семье.

Врачи советуют заранее готовиться к посту, чтобы не навредить организму. По словам диетолога Анастасии Колчиной, важно понимать, зачем человек соблюдает пост – для укрепления духа, самодисциплины или отказа от вредных привычек. Такой осознанный подход поможет не только выдержать ограничения, но и получить от них пользу.

Больше подробностей про то, как правильно поститься, – в нашей статье.