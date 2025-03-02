Около трех тысяч студентов ННГУ пройдут диспансеризацию в марте Общество

Фото: Проектный офис Стратегии и развития Нижегородской области

В марте в Городской поликлинике №30 Нижнего Новгорода планируют провести диспансеризацию около трех тысяч студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Юношам и девушкам выполнят не только стандартные исследования (анализ крови, измерение уровня глазного давления, электрокардиографию и другие), но и дадут оценку репродуктивного здоровья. Эта мера направлена на профилактику заболеваний репродуктивных органов у молодых граждан, раннее выявление различных патологий и назначение своевременного лечения.

"В последние годы проблемы с репродуктивным здоровьем у молодых людей возникают всё чаще, а несвоевременная диагностика и отсутствие лечения только усугубляют имеющиеся проблемы. Оценка репродуктивного здоровья – относительно новое направление диспансеризации, мы проводим эту работу с прошлого года. Девушкам предлагается пройти осмотр у гинеколога и выполнить цитологическое исследование мазка шейки матки, юношам – пройти осмотр у уролога и еще, при необходимости, дополнительные обследования", – рассказала главный врач поликлиники Любовь Трефилова.

По словам руководителя медучреждения, у молодых девушек нередко выявляют скрытые воспаления, которые никак себя не проявляют, но при этом являются фактором развития эрозии и даже рака шейки матки. Подобные гормонозависимые опухоли могут прогрессировать особенно быстро, что и обуславливает необходимость регулярного обследования.

Уролог может выявить у молодых мужчин риски по развитию заболеваний мочеполовой системы, что также требует пристального внимания и профилактических действий во избежание серьезных проблем в будущем, вплоть до бесплодия.

Как отметили в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, инициатором акции по массовой диспансеризации обучающихся выступил Институт клинической медицины Университета Лобачевского.

"Акция особенно актуальна для иногородних студентов, ведь нередко они остаются неохваченными профилактическими медосмотрами. Такие мероприятия набирают популярность у молодёжи – не нужно стоять в очереди к врачам. Важно, что пройти все необходимые обследования и определить свою группу здоровья можно бесплатно", – подчеркнула директор Института клинической медицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Наталья Григорьева.

Как отметили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, прохождение диспансеризации является добровольным решением пациента. Результатом профилактических мероприятий станет составление индивидуальной карты здоровья для каждого обучающегося.

Прохождение гражданами профилактических медицинских осмотров и диспансеризации – значимая составляющая нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Он начал действовать в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Новый нацпроект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте "Здравоохранение". Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: "Здоровье для каждого", "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Медицинские кадры", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сахарным диабетом", "Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания", "Совершенствование экстренной медпомощи", "Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров", "Национальная платформа "Здоровье", "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".