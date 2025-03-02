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Общество

Борьбу с незаконной торговлей цветами усилят в Нижегородской области перед 8 Марта

04 марта 2025 14:30  [73] Общество

С 6 по 8 марта в регионе будет работать оперативный штаб, который займется пресечением нелегальной продажи цветов. В его состав войдут представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, УМВД и районных администраций Нижнего Новгорода.  

Как пояснил глава минпрома региона Максим Черкасов, перед праздниками предприниматели, работающие легально, теряют клиентов из-за незаконных торговых точек. В этом году представители отделения "Опоры России" обратились в министерство с просьбой помочь решить проблему. В ответ на это было создано межведомственное подразделение, которое займется выявлением и устранением нелегальных точек.  

Любой житель Нижегородской области может помочь в борьбе с нелегальной продажей цветов. Если у вас возникли сомнения в законности работы торговой точки, можно запросить у продавца свидетельство или договор на размещение нестационарного объекта. В случае отказа в предоставлении документов необходимо сообщить адрес торговой точки по телефонам: 8 (831) 435-14-91, 8 (950) 606-98-89.

Информация сразу поступит в оперативный чат, где находятся представители администрации районов, полиции, муниципального контроля и специалисты, знающие места, где торговля цветами разрешена. После этого на место выедут сотрудники правоохранительных органов и ОМСУ.  

Напомним, гражданам и предпринимателям, ведущим незаконную торговлю, грозит административная ответственность:  ст. 2.5 КоАП НО – штраф для граждан от 3 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей, для юрлиц – от 20 000 до 50 000 рублей; ст. 14.1 КоАП РФ – штраф за ведение предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии от 500 до 50 000 рублей.  

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Теги:
8 марта Торговля Цветы
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