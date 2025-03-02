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Культура и отдых

Масленицу в Починках отметили с играми, хороводами и сжиганием чучела

04 марта 2025 14:21  [73] Культура и отдых

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Шумно и весело прошли Масленичные гулянья в Починковской школе-интернате. Фольклорную игровую программу «Пахнет солнцем и блинами – нынче Масленица с нами» для ребят провели работники центральной детской библиотеки в рамках проекта «По тропинкам народных традиций».

Проект реализуется при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». В конце 2024 года он стал одним из победителей XVI Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области.

Дети приняли активное участие в праздничных гуляньях: вместе со скоморохами перелистали страницы масленичного календаря, узнали, как праздновали Масленицу на Руси, вспомнили, как называется каждый день праздничной недели, играли в народные игры, водили хороводы.

Самым ярким и незабываемым моментом для всех стало сжигание соломенного чучела Зимы. А после активных забав на свежем воздухе гостей праздника ждали угощения вкусными блинами и горячим чаем.

Всего в рамках проекта «По тропинкам народных традиций» запланировано шесть мероприятий. Масленица и Святочные вечерки уже прошли. Совсем скоро жителей Починок ждет фольклорный праздник «Весну красную встречам — жаворонков заклинаем».

«Выражаем искреннюю признательность ЛУКОЙЛу за поддержку нашего проекта! Он направлен на формирование общечеловеческих ценностей у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на основе приобщения к истокам русской культуры. Обрядовые песни, игры, танцы, малые фольклорные жанры – это всё неоценимое богатство, которое способно помочь ребенку преодолеть застенчивость, стать творческой личностью, а также воспитывает в ребятах любовь к родному краю и расширяет их кругозор. Благодаря такой помощи мы можем реализовывать наши идеи и дарить радость и знания тем, кто в этом особенно нуждается», – отметила заместитель директора по работе с детьми центральной детской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» Починковского муниципального округа Нижегородской области» Юлия Кулясова.

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Теги:
ЛУКОЙЛ Масленица
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