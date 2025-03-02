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Культура и отдых

Нижегородцы могут больше узнать о Москве на бесплатных экскурсиях в столице

04 марта 2025 14:55  [108] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Москве стартовал ежегодный цикл бесплатных экскурсионных мероприятий для горожан и туристов в рамках проекта "Мой район" (6+). Об этом сообщает телеканал "360".

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, этот проект будет длиться с марта до конца текущего года и охватит более тысячи обзорных прогулок. В 2024 году в этих экскурсиях приняли участие около 25 тысяч человек.

Согласно информации, с марта по май можно будет прогуляться по популярным маршрутам прошлых лет, а с июня всех желающих ждут экскурсии по новым маршрутам.

В текущем сезоне жителей Москвы и туристов познакомят с историей более чем 100 районов города.

Опытные гиды проведут экскурсии по различным районам Москвы, рассказывая о их достопримечательностях. Участники экскурсии по району Ховрино смогут увидеть усадьбу Грачёвка, которая была местом посещения композитора Петра Чайковского и поэта Валерия Брюсова. Ещё один новый маршрут будет посвящён району Северное Измайлово.

Узнать расписание и записаться на экскурсии можно на сайте "Гуляем по Москве".

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Теги:
Путешествия Туризм Экскурсия
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