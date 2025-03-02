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Культура и отдых

Беркович допустил использование Нижегородского острога в качестве отеля

04 марта 2025 18:32  [78] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский острог, расположенный на площади Свободы, может получить новое назначение – его рассматривают как потенциальную площадку для создания гостиницы или общественного пространства. Это следует из телеграм-канала замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича.  

Этот исторический комплекс был построен по образцовому проекту, подобные здания сохранились только в Нижнем Новгороде и Астрахани. В 2014 году острог прошел реставрацию, и сейчас в нем проводят экскурсии, а часть помещений используется под офисы.  

По словам Берковича, превращение острога в отель или культурное пространство может стать важным шагом в развитии города. "Нижегородский острог может стать одной из топовых достопримечательностей города. Как думаете, получился бы из острога популярный отель или общественное пространство?" – написал он.  

В мире уже есть успешные примеры переосмысления подобных объектов. Бывшие тюрьмы в Дублине и Бостоне стали стильными отелями, а знаменитый Алькатрас в Сан-Франциско превратился в национальный мемориал и музей.  

Недавний пример из России – продажа легендарной петербургской тюрьмы "Кресты" за 1,1 млрд рублей. Инвесторы планируют создать на ее территории гостиницу, музей и ресторанный комплекс. Нижегородский острог может стать следующим объектом такого формата.

Кстати, в 2020 году появились объявления о сдаче здания острога в аренду под салон красоты либо медцентр.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовали работы по восстановлению Дома Чардымова и Дома Самгина на Большой Печерской. Объединенный комплекс планируют использовать как общепит.

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